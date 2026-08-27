이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '자유부인 한가인'

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배우 한가인이 남다른 주식 매도 타이밍으로 투자 전문가의 감탄을 자아냈다.27일 '자유부인 한가인' 채널에는 투자 전문가 최고민수에게 주식 강의를 받는 한가인의 모습이 담긴 영상이 공개됐다.4시간여의 수업을 마친 한가인은 "계좌를 공개하려 한다"며 보유 중인 주식 포트폴리오를 직접 공개했다.공개된 계좌에는 최근 매수한 SK하이닉스 25주와 삼성전자 100주를 비롯해 신일전자 59주, 달바글로벌 1주 등이 담겨 있었다.이를 본 최고민수가 실적 위주의 양호한 구성이라고 평가하자, 한가인은 지인의 추천을 받아 매수한 종목들이라고 전했다.가장 눈길을 끈 것은 한가인의 매도 타이밍이었다. 한가인은 "최근 주식이 엄청 조정받지 않았느냐"라며 "조정받기 직전에 세금을 내기 위해 모든 주식을 싹 팔았다"고 설명했다.이에 최고민수는 "어떻게 해야 고점에 파는지 다음에는 제가 저 (한가인이 앉았던) 자리에 앉아야겠다"며 한가인의 판단력에 감탄을 표했다.이어진 증여 관련 대화에서도 솔직한 입담을 이어갔다. 한가인은 배우자에게 6억 원까지 세금 없이 증여가 가능하다는 설명을 듣고 "연정훈에게 보내주겠느냐"라는 질문을 받았다.그러면서 한가인은 증여할 뜻을 밝혔다. 다만 "대신 연정훈도 나에게 같이 증여를 해야 한다"며 "4살 많은 연정훈이 나에게 먼저 증여해 주는 것이 맞다"고 부연해 웃음을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr