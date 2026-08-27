배우 정진영, 윤세아, 김주헌, 서재희가 '포핸즈'에 합류해 송강, 이준영, 장규리와 호흡을 맞춘다./사진제공=tvN

배우 정진영, 윤세아, 김주헌, 서재희가 '포핸즈'에 합류해 송강, 이준영, 장규리와 호흡을 맞춘다./사진제공=tvN

배우 정진영, 윤세아, 김주헌, 서재희가 '포핸즈'에 합류해 송강, 이준영, 장규리와 호흡을 맞춘다.오는 29일 오후 9시 10분 첫 방송 되는 tvN 새 토·일 드라마 '포핸즈'는 음악 천재들이 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그린 작품이다.송강, 이준영, 장규리는 각각 피아니스트 강비오와 최정요, 비올리스트 홍재인으로 분한다. 여기에 정진영, 윤세아, 김주헌, 서재희가 각기 다른 음악적 배경을 지닌 인물로 합류해 세 청춘의 성장 과정에 영향을 미친다.정진영은 강비오의 할아버지이자 세계적인 지휘자 강승운을 연기한다. 오랜 시간 음악계 정상의 자리를 지켜온 거장으로, 음악에서만큼은 한 치의 흐트러짐도 허용하지 않는 완벽주의자다. 자신의 기준에 미치지 못하면 가족에게도 혹평을 서슴지 않는다. 이러한 할아버지의 냉정한 태도는 강비오가 인정에 집착하게 되는 배경으로 작용한다.윤세아가 맡은 강지혜는 강비오의 어머니이자 강승운의 딸이다. 어린 아들의 피아노 재능을 일찌감치 알아보고 누구보다 열성적으로 뒷바라지해 온 인물이다. 그러나 강비오 앞에 강력한 라이벌 최정요가 등장하면서 불안감을 느끼기 시작한다. 아들이 언제나 최고이기를 바라는 강지혜의 욕망이 두 사람의 경쟁에 어떤 영향을 미칠지도 주요 관전 포인트다.김주헌은 강비오와 최정요의 스승인 피아니스트 도현수로 분한다. 한국예고 졸업 후 미국에서 명성을 쌓고 돌아온 인물로, 성향부터 연주 방식까지 다른 두 학생을 제자로 맞는다. 각자의 장점은 살리고 부족한 부분을 보완하며 강비오와 최정요가 자신만의 음악을 찾아가도록 이끈다.서재희는 강지혜의 새어머니이자 강승운의 아내 윤선주 역을 맡는다. 바이올린을 전공한 예술가 출신으로 한국그룹 문화재단 이사와 한국예고 이사장을 겸하고 있다. 최정요의 가능성을 알아보고 지원하지만, 숨은 원석을 발굴해 자기 사람으로 키우려는 속내도 지녔다. 호의와 계산을 오가는 인물인 만큼 최정요와 어떤 관계를 형성할지 관심이 쏠린다.제작진은 "정진영, 윤세아, 김주헌, 서재희 배우의 섬세하고 깊이 있는 연기가 저마다 다른 삶과 음악 세계를 품은 캐릭터들의 매력을 한층 배가할 예정"이라며 "강비오, 최정요, 홍재인에게 때로는 매서운 자극을, 때로는 따뜻한 격려를 건네며 이들의 음악 인생에 크고 작은 파동을 일으킬 네 사람의 행보를 지켜봐 달라"고 전했다.'포핸즈'는 지난 23일 종영한 '오싹한 연애'의 후속작이다. 박은빈, 양세종, 옹성우가 주연한 '오싹한 연애'는 최종회에서 7.9%를 기록하며 자체 최고 시청률로 막을 내렸다. 후속작 '포핸즈'가 전작의 상승세를 이어갈 수 있을지도 관심사다.송강, 이준영, 장규리를 비롯해 정진영, 윤세아, 김주헌, 서재희가 출연하는 '포핸즈'는 오는 29일 오후 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr