이미지 크게보기 사진 = JTBC ‘이혼숙려캠프’

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‘이혼숙려캠프’ 23기 쪼잔 부부가 부부관계 거부 문제를 두고 마지막까지 팽팽하게 맞섰다.27일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’에서는 23기 부부들의 최종 조정 과정과 심리 생리 검사 결과가 공개됐다.이날 아내는 남편과의 부부관계를 거부한 데 이유가 있었다고 설명했다.상대가 자신을 여성으로 바라보지 않는 것 같다는 생각까지 했다는 것이다. 아내는 남편이 직접적으로 표현하지 않아 자신을 원하지 않는다고 받아들였고, 이에 “부부간에도 싫어하면 성희롱”이라고 주장했다.남편은 정반대의 입장을 내놨다. 자신은 관계를 원한다는 뜻을 행동으로 충분히 드러냈다는 것이다. 그는 “브XXXX 왁싱을 받고 아내 앞에 짜잔 나타났는데 (부부 관계를) 거절당했다”라며 “그날도 거부당했다”고 억울함을 호소했다.아내는 “(남편이) 자랑하는 줄 알았다. 제가 그런 쪽으로 무디다. 직접적으로 얘기를 안 해주면 남편의 행동을 단순한 자랑으로 받아들였다”고 반박했다.이를 들은 박민철 변호사는 “이것은 남편이 노력했다”라며 남편의 노력이 있었다는 것으로 강조하며 “그래서 위자료는 50만 원 청구하겠다. 최소한의 운동하는 비용이다”라고 설명했다.남편이 원하는 위자료의 금액은 예상과 달랐다. 아내 측 양나래 변호사는 “이혼숙려캠프 사상 50만 원은 최저 위자료 청구 금액이다”라며 놀라움을 감추지 못했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr