사진 = 신혜선인스타그램
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키 172cm로 알려진 배우 신혜선이 특유의 부드러운 미소와 감각적인 스타일링으로 시선을 사로잡았다.

신혜선은 최근 자신의 인스타그램에 "🤩"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 신혜선은 짙은 네이비 컬러의 니트와 태슬, 체인 장식이 들어간 패턴 상의를 매치한 차림으로 환하게 웃고 있다. 단정하게 넘긴 긴 헤어와 자연스러운 메이크업이 어우러졌고 우드톤 공간을 배경으로 편안한 표정을 짓고 있어 차분한 분위기를 완성했다.
사진 = 신혜선인스타그램
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다른 사진에서 신혜선은 페이즐리 패턴이 가득한 벽면 앞에서 옆모습을 드러낸 채 미소를 짓고 있다. 카메라를 바라보는 인물이 화면 한쪽에 함께 담겼고 신혜선의 자연스러운 표정과 의상의 화려한 패턴이 조화를 이루며 부드러운 분위기를 더했다.

또 다른 사진 속 신혜선은 같은 공간에서 가방이 전시된 노란 진열대를 배경으로 서 있다. 블랙 스커트와 숄더백을 함께 매치한 스타일링이 눈길을 끌며 다양한 컬러와 소재의 가방이 함께 배치돼 공간의 분위기를 한층 돋보이게 했다.
사진 = 신혜선인스타그램
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마지막 사진에서 신혜선은 밝은 실내 소파에 앉아 작은 디저트를 손에 들어 보이며 카메라를 바라보고 있다. 크로스백을 멘 편안한 차림으로 담백한 표정을 짓고 있으며, 뒤편 창문으로 들어오는 은은한 빛이 더해져 일상의 한순간을 자연스럽게 담아냈다.

게시물을 본 팬들은 "나는 이미 신혜선의 가을을 사랑해", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "정말 너무 잘 어울려요", "더 이뻐진 혜선님", "So pretty" 등의 댓글을 남기며 반가움을 전했다.
사진 = 신혜선인스타그램
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한편 신혜선은 '청룡시리즈어워즈'에서 '레이디 두아'로 여우주연상을 수상했다. 신혜선은 "정말로 예상을 못 해서 너무 감사하다"며 "아까 박보경 선배님이 레이디 두아로 상을 받으셔서 그것만으로도 벅차고 감사했는데 저까지 주셔서 감사하다"라고 했다.

이어 "제가 맡았던 사라 킴이라는 역할은 절대로 저 혼자서 만들 수 있는 역할이 아니었다"며 "모든 스태프분들이 같이 고민해주고 만들어준 역할이라서 이 상을 받은 게 뜻깊고 앞으로 더 좋은 연기를 할 수 있도록 노력하는 배우가 되겠다"고 소감을 전했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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