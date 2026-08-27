사진 = 한보름 인스타그램

사진 = 한보름 인스타그램

사진 = 한보름 인스타그램

배우 한보름이 사랑스러운 스타일링으로 본방사수를 독려했다.한보름은 최근 자신의 인스타그램에 "본방사수 할 사람 하트 🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한보름은 화이트 프릴 원피스에 브라운 컬러의 베스트를 레이어드한 차림으로 좁은 공간에서 셀카를 촬영하고 있다. 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 바라보며 한 손으로 이마 위에 포즈를 취했고 뒤편 거울에는 같은 모습이 비치며 공간이 함께 담겼다. 바닥에 놓인 브라운 컬러 샌들과 짙은 회색 커튼이 어우러져 편안한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 한보름은 같은 공간에서 카메라를 향해 은은한 미소를 짓고 있다. 거울에 비친 옆모습과 함께 화이트 프릴 소매와 브라운 베스트의 조화가 한층 돋보였고, 바닥에 놓인 샌들이 그대로 담기며 자연스러운 일상의 느낌을 전했다.마지막 사진에서 한보름은 전신 거울 앞에 몸을 살짝 숙인 채 휴대전화로 거울 셀카를 남기고 있다. 핑크색 휴대전화를 들고 플래시를 켠 모습과 층층이 잡힌 프릴 스커트, 무릎 아래까지 올라오는 브라운 롱부츠가 함께 어우러졌으며, 뒤편 짙은 회색 커튼을 배경으로 발랄한 스타일링을 완성했다.이를 본 팬들은 "아름다워요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "멋있어요", "언제봐도 어딜봐도 보기만해도 너무나도 예쁘고 아름답고 사랑스러운 공주님", "완전 너무 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 한보름은 1987년생으로 39세다. 한보름은 2009년부터 2010년까지 MC 스나이퍼의 힙합 레이블 '스나이퍼 사운드'의 연습생 출신으로 걸그룹을 준비했다. 이에 2009년 L.E.O의 정규 2집 타이틀곡 'Love Train'의 피처링으로 무대에 선 적이 있으며 2010년 아웃사이더의 '주변인' 뮤직비디오에 출연했다.이후 연기자로 전향해 2011년 드라마 '드림하이'로 데뷔했다. 그러나 2012년 1년 동안 다시 아이돌 준비로 활동을 중단했고 2013년 본명 김보름에서 한보름으로 개명한 후 배우로 본격 활동하기 시작했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr