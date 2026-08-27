사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

배우 기은세가 세련된 블랙 스타일링으로 고급스러운 분위기를 드러냈다.기은세는 최근 자신의 인스타그램에 "입생로랑 뷰티"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 기은세는 블랙 재킷과 블랙 이너를 매치한 차분한 스타일링에 진주 장식 귀걸이를 더한 모습으로 실내 공간에 놓인 화이트 테이블 앞에 기대어 있다. 한 손에는 하트 모양의 화이트 제품을 들고 있으며, 블랙 선글라스를 착용한 채 옆모습을 담아 클래식한 액자와 블랙 조형물 옆에서 절제된 분위기를 연출했다.이어진 사진에서 기은세는 선글라스를 벗어 손에 든 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 같은 제품을 손에 쥔 자연스러운 포즈와 또렷한 눈빛이 어우러졌고, 화이트 테이블 위에 놓인 블랙 조형물과 빈티지한 액자가 함께 담기며 차분한 공간의 분위기를 더욱 돋보이게 했다.또 다른 사진에서 기은세는 블랙 새틴 소재의 이너와 재킷을 매치한 채 제품을 얼굴 앞으로 들어 올리고 있다. 부드럽게 번지는 조명 아래 손끝으로 제품을 감싸 쥔 포즈가 시선을 모았으며 은은한 광택이 감도는 의상과 깔끔하게 정돈한 헤어스타일이 세련된 무드를 완성했다.마지막 사진에서 기은세는 제품을 머리 위로 들어 올린 포즈를 취하고 있다. 얼굴을 살짝 숙인 채 자연스럽게 흩날린 앞머리와 진주 귀걸이가 함께 어우러졌고, 블랙 스타일링과 화이트 제품의 대비가 한층 선명하게 드러나며 감각적인 분위기를 자아냈다.이를 본 팬들은 "너무예뻥", "이뽀요", "너무 예뻐", "화이팅", "고급지다", "아름다우셔요" 등의 댓글을 달았다.앞서 기은세는 지난 6월 평창동 주택에 입성했다. 해당 주택은 리모델링 중 한 차례 민폐 공사 논란에 휩싸인 바 있다. 지난 5월 한 온라인 커뮤니티에서 자신을 평창동 주민 가족이라고 소개한 한 네티즌이 기은세의 자택 공사로 인해 차량 통행과 폐기물 문제 등 불편을 겪고 있다고 주장을 펼쳐 논란이 커졌다.이에 기은세 소속사 측은 "주차 불편 및 청소 관련 민원이 발생한 점을 인지하고 주민들께 직접 사과를 드리고 동네 청소를 완료했다"고 설명했다. 기은세 역시 해당 논란 이후 공사 지역 인근을 청소 중인 인증샷을 게재하며 고개를 숙였다.한편 1983년생으로 43세인 기은세는 지난 2012년 12살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 지난 2023년 이혼 소식을 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr