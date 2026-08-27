쪼잔 부부 남편이 유례없는 위자료를 요구한다. /사진제공=JTBC

쪼잔 부부 남편이 유례없는 위자료를 요구한다. /사진제공=JTBC

쪼잔 부부 남편이 유례없는 위자료를 요구한다.27일 오후 10시 방송되는 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서는 23기 부부들의 최종 조정 과정이 공개된다.최종 조정에 앞서 심리생리검사를 통해 배우자의 진심을 확인하는 시간이 마련된다. 특히 ‘라면 부부’가 서로 다르게 주장했던 폭행 사건의 시비가 가려질 예정이다. 시가에 막말을 일삼았던 ‘코인 부부’ 아내가 시누이를 그토록 싫어했던 이유도 밝혀진다.이어진 ‘쪼잔 부부’의 최종 조정에서는 부부 관계와 스킨십 부재를 두고 치열한 공방전이 펼쳐진다. 6년간 부부관계를 하지 않았다는 쪼잔 부부. 아내의 유책을 주장하며 불만을 토로하는 남편과 오히려 남편이 원하지 않았다고 맞서는 아내의 의견이 첨예하게 대립한다. 남편은 ‘이혼숙려캠프’ 역사상 유례없는 위자료를 요구해 아내 측 변호사와 서장훈까지 충격에 빠뜨린다.‘라면 부부’의 최종 조정도 공개된다. 이들의 최대 화두인 ‘양육권’을 두고 한 치의 양보 없는 대립이 이어진다. 남편은 양육권을 가져오기 위해 위자료 포기라는 강수를 둔다.‘코인 부부’의 최종 조정이 이어진다. 남편의 무리한 코인 투자와 중독 증세, 그리고 아내의 폭행과 폭언을 둘러싸고 유책 사유 공방이 펼쳐진다. 아내는 “막상 조정을 하니까 본색이 나오는구나”라며 남편만 위자료를 지급해야 한다고 강력히 요구한다. 이에 남편은 양육비와 장모님 채무 상쇄를 주장하지만, 아내 측 변호사는 “형사 고소까지 가능한 건”이라며 강하게 반박한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr