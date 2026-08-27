사진제공=빅오션이엔엠

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걸그룹 iii(아이아이아이)가 새로운 콘셉트로 돌아온다.소속사 빅오션이엔엠은 최근 iii 공식 SNS를 통해 디지털 싱글 'WaiT' 발매 소식을 알리고 콘셉트 이미지와 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 'CLASSIFIED FILE : AGENT' 콘셉트 이미지에서 iii는 비밀 요원으로 변신했다. 멤버들은 블랙 가죽 재킷과 메탈 액세서리 등을 착용해 이전 활동에서 보여준 발랄한 분위기와는 다른 모습을 선보였다.'WaiT' 뮤직비디오 티저에는 첩보 영화를 연상시키는 장면들이 담겼다. 어두운 도시를 배경으로 검은 액체를 뒤집어쓴 요원들이 등장하고, iii 멤버들은 저격총을 들고 목표물을 겨냥하거나 오토바이를 타고 건물에 침투한다.이어 멤버들이 요원들과 맞서고 미지의 공간으로 들어가는 모습도 공개됐다. 이번 뮤직비디오를 통해 iii가 어떤 이야기를 풀어낼지 궁금증을 더한다.iii는 지난해 '영감을 주는 아티스트'라는 의미를 담은 그룹명으로 활동을 시작했다. 싱글 'RE:AL iii'의 타이틀곡 'Forbidden Midnight (Real ver.)'은 페르 귄트(Peer Gynt)의 모음곡 중 'In the Hall of the Mountain King' 멜로디를 K팝 스타일로 재해석한 곡이다.이전 활동과 다른 분위기로 변화를 예고한 iii의 신곡 'WaiT'는 오는 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr