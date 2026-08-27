아이유가 남동생과 현실 남매 케미를 보여줬다. / 사진=텐아시아DB

아이유가 남동생과 현실 남매 케미를 보여줬다. / 사진='이지금' 유튜브 캡처

가수 겸 배우 아이유(IU)가 남동생과 티격태격하면서 현실 남매 케미를 보여줬다.지난 26일 유튜브 채널 '이지금'에는 '별님 제 소원을 들어주세요 (with bro)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 아이유는 동생과 유성우를 보기 위해 밤하늘 아래 자리를 잡았다.아이유는 동생에게 첫 번째 소원을 물었고 남동생은 "누나보다 돈 많이 버는 것"이라고 답했다. 아이유는 "에이 그건 이번 생에 (안 돼)"라며 탄식했다. 그러면서 "아까 평행세계 이야기를 했다"며 "어떤 세계에는 지은이보다 돈을 많이 버는 훈이도 있겠지"라고 말했다. 동생은 "이지은 씨를 발밑에 두는?"이라고 말하자 아이유는 "어 막 누나라고 부르지도 않아"라고 대꾸했다.아이유는 남동생의 소원을 재차 물었다. 그는 동생이 돈 버는 것으로 이미 얘기했다고 하자 "별이 그래도 이뤄줄 수 있는 소원을 빌어야지"라고 일침을 가해 웃음을 자아냈다.남동생이 "체지방 8% 감량"을 소원으로 빌자, 아이유는 "그건 별이 아니고 네가 해야지"라며 "네가 가만히 있는데 별이 빼 주냐"며 뼈 때리는 조언을 건넸다. 남동생은 이어 "누나가 다른 사람한테 하는 반만큼만 나한테 하게 해달라"는 소원을 빌었고 아이유는 마침내 이를 수긍했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr