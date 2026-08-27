사진 = 황신혜 인스타그램

사진 = 황신혜 인스타그램

사진 = 황신혜 인스타그램

사진 = 황신혜 인스타그램

배우 황신혜가 세련된 스타일링과 여유로운 일상으로 시선을 사로잡았다.황신혜는 최근 자신의 인스타그램에 "멋진 나의 옛옛 친구들과..눈호강 입호강 앞으로의 노후를 얘기하는 우리들..역시 나의 멋진 친구들"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 황신혜는 은은한 그레이 컬러 블라우스에 화이트 팬츠를 매치한 차림으로 테이블에 앉아 장식이 더해진 유리병 너머를 바라보고 있다. 진주 목걸이와 귀걸이, 포니테일 헤어스타일이 깔끔한 분위기를 더했으며, 뒤편으로는 와인 셀러가 자리한 실내 공간이 함께 담겼다.이어진 사진에서 황신혜는 긴 우드 테이블에 앉아 미소를 띤 채 주변을 바라보고 있다. 천장에 설치된 대형 오브제와 정돈된 테이블, 와인잔이 어우러져 고급스러운 실내 분위기를 완성하며, 손에는 휴대전화를 들고 자연스러운 순간을 보여준다.또 다른 사진에서 황신혜는 블라우스를 화이트 쇼츠 안에 넣어 입고 블랙 벨트로 포인트를 준 스타일링으로 서 있다. 휴대전화를 바라보는 모습과 뒤편 오픈 키친, 천장 장식이 함께 담기며 공간감이 돋보인다.마지막 사진에서 황신혜는 한 손을 주머니에 넣은 채 천장에 설치된 장식을 바라보고 있다. 체크 패턴 헤어 액세서리와 골드 톤 시계, 화이트 팬츠가 깔끔한 스타일을 완성했으며, 따뜻한 조명의 실내 공간이 편안한 분위기를 더한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "우리도 덤으로 눈호강", "누나 최고", "예쁜 언니", "완전 30대같으세요" 등의 댓글을 달았다. 가수 김완선의 "아름다워요"라는 댓글도 눈길을 끈다.앞서 황신혜는 SBS '신발벗고 돌싱포맨'에서 황신혜는 "딸이 '엄마 지금도 너무 예쁘니 연애 좀 하라'고 한다"며 "내가 연애하는 게 딸 마음도 편하다고 하더라 그래서 자기가 주변에 내 남자친구 감을 알아보고 다닌다"고 전했다. 그러나 황신혜는 "아무리 마음에 드는 사람이 나타나도 결혼은 절대 안 한다"며 "동거는 해도 결혼은 안 한다"고 밝혔다.한편 1963년생으로 63세인 황신혜는 탄탄한 복근과 166cm, 48kg의 균형 잡힌 몸매를 유지한 미녀 배우로 유명하다. 또 황신혜는 배우이자 모델과 화가로 활동 중인 딸 이진과 함께 패션과 예술 영역에서 활발한 행보를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr