개그맨 허경환이 '허경환의 유행쇼' MC를 맡았다. / 사진=텐아시아DB

'허경환의 유행쇼' 포스터가 공개됐다. / 사진제공=티캐스트

방송인 허경환이 데뷔 후 처음으로 단독 토크쇼 MC를 맡는다.다음 달 9일 유튜브 채널 'ggzz'를 통해 첫 공개되는 '허경환의 유행어로 행복하쇼'(이하 '허경환의 유행쇼')는 허경환이 단독 진행을 맡은 토크쇼다.'허경환의 유행쇼'는 작품이나 성공 등 거창한 이야기 대신 스타들의 사소한 일상과 습관을 다루는 프로그램이다. 게스트의 배달앱 주문 내역이나 최근 최저가 검색어 등 생활 밀착형 소재를 중심으로 이야기를 풀어간다.허경환이 자신의 이름을 내건 토크쇼의 단독 호스트를 맡은 건 이번이 처음이다. 과거 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'의 보조 MC 자리를 노렸던 그는 이번 프로그램을 통해 데뷔 첫 단독 토크쇼 진행에 나선다.공개된 포스터에는 푸른 벨벳 커튼과 빈티지 TV를 배경으로 흰색 슈트를 입은 허경환의 모습이 담겼다. 곳곳에는 '이 모든 게 언발란스한', '지금 유행쇼하고 있는데', '바로 이 맛 아닙니까' 등 허경환의 대표 유행어가 배치됐다. TV 화면에는 '허경환 단독 MC'라는 문구도 담겼다.프로그램은 게스트가 등장하기 전 관련 키워드를 먼저 공개하고 허경환이 이를 토대로 정체를 추리하는 방식으로 시작된다. 이후 게스트가 등장하면 키워드를 중심으로 이야기를 이어간다. 방송 말미에는 허경환이 게스트에게 맞춤형 유행어를 만들어 선물할 예정이다.한편 허경환은 지난달 3일 유재석이 진행하는 MBC '놀면 뭐하니?'에 고정 멤버로 합류했다. 이후 유재석을 비롯한 멤버들과 호흡을 맞추며 활약하고 있다. 그런 그가 이번에는 데뷔 후 처음으로 단독 토크쇼 MC까지 맡으며 활동 영역을 넓히게 됐다.'허경환의 유행쇼'는 9월 9일 오후 6시 유튜브 채널 'ggzz'에서 첫 공개되며 이후 매주 수요일 오후 6시 새 회차가 공개된다. 게스트 라인업은 추후 공개될 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr