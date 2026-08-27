배우 동하가 KBS1 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요'로 안방극장에 돌아온다./ 사진 제공: KBS 1TV 새 일일드라마

배우 동하가 KBS1 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요'로 안방극장에 돌아온다./ 사진 제공: KBS 1TV 새 일일드라마

배우 동하가 KBS1 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요'로 안방극장에 돌아온다.오는 9월 28일 첫 방송되는 '엄마가 미쳤어요'는 평생 가족만을 위해 살아온 엄마와 자신만을 위해 살아온 엄마, 그리고 두 가족의 자식들이 얽히면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.동하는 극 중 황금어패럴 수석 디자이너이자 황금순(김영옥 분)의 장손 차승윤 역을 맡았다. 차승윤은 어린 시절 사고로 부모를 잃고 홀로 미국 유학길에 오른 인물이다. 이후 세계적인 패션 디자이너로 성공하지만 부모의 사고에 얽힌 진실을 밝히기 위해 한국으로 돌아온다.27일 공개된 스틸에는 미국 생활을 정리하고 황금가로 돌아온 차승윤의 모습이 담겼다. 오랜만에 집으로 돌아온 그는 익숙한 풍경을 바라보는가 하면, 또 다른 장면에서는 누군가를 향해 냉정한 표정을 짓고 있다.차승윤은 사람보다 옷을 중요하게 여길 정도로 일에 대한 기준이 확고한 인물이다. 뛰어난 실력과 감각을 갖춘 디자이너인 동시에 부모를 잃은 뒤 오랜 시간 상처를 안고 살아왔다. 동하는 성공한 디자이너의 여유로운 모습부터 과거의 진실을 추적하면서 드러나는 감정까지 보여줄 예정이다.특히 차승윤이 한국으로 돌아온 목적이 부모의 죽음과 관련돼 있는 만큼 가족들과의 관계도 주요하게 다뤄질 전망이다. 오랜 시간 묻혀 있던 사고의 진실이 무엇인지, 이를 쫓는 과정에서 차승윤이 어떤 인물들과 부딪히게 될지도 관심을 모은다.제작진은 "동하 배우는 차승윤의 절제된 말투와 냉정한 태도 등 겉으로 드러나는 성격을 디테일하게 표현하고 있다"며 "화려한 성공을 뒤로하고 한국으로 돌아온 차승윤이 어떤 방식으로 과거의 진실을 좇게 될지 지켜봐 달라"고 전했다.'엄마가 미쳤어요'는 '기쁜 우리 좋은 날' 후속으로 오는 9월 28일 오후 8시 30분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr