가수 휴이(Huie)가 KBS2 일일드라마 '욕망의 덫' OST에 참여했다. / 사진 제공: 요구르트 스튜디오

가수 휴이(Huie)가 KBS2 일일드라마 '욕망의 덫' OST에 참여했다.휴이는 27일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 '욕망의 덫' OST '부르다보면'을 발매한다.'부르다보면'은 떠나간 사람을 잊지 못하고 이름을 부르며 다시 돌아오기를 기다리는 마음을 담은 발라드 곡이다.곡은 잔잔한 분위기로 시작해 후렴부로 갈수록 감정이 고조되는 구성이다. '부르다 보면'이라는 가사를 반복하며 떠난 사람을 향한 그리움과 기다림을 표현했다. 휴이는 이번 곡에서 초반부에는 담담하게 감정을 풀어내다가 후렴으로 갈수록 애절한 보컬을 더했다.'부르다보면'에는 다수의 드라마 OST를 작업해 온 류원광과 손연성이 참여했다.휴이는 SBS 'K팝스타 시즌6'를 통해 얼굴을 알렸다. 이후 가수로 활동하며 음악 활동을 이어오고 있다.휴이가 OST에 참여한 KBS2 일일드라마 '욕망의 덫'은 살인 누명을 쓰고 인생을 빼앗긴 여자가 자신의 삶을 되찾기 위해 거대한 욕망에 맞서는 이야기를 그린 복수극이다. 장서희, 전혜원, 설정환, 주새벽, 윤해영, 유태웅 등이 출연하고 있다.휴이가 부른 '욕망의 덫' OST '부르다보면'은 27일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr