'40세' 노민우, 나이 안 믿기는 환상의 비주얼…여자 보다 아름다워

사진 = 노민우 인스타그램

사진 = 노민우 인스타그램

사진 = 노민우 인스타그램

배우 노민우가 강렬한 올블랙 스타일링과 깊은 눈빛으로 시선을 사로잡았다.노민우는 최근 자신의 인스타그램에 "🦇🦇"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 노민우는 블랙 패턴 셔츠 안에 메쉬 이너를 레이어드하고 가죽 팬츠를 매치한 채 바닥에 기대앉아 카메라를 바라보고 있다. 블랙 초커와 벨트, 롱부츠까지 통일감 있게 더해진 스타일링이 강렬한 분위기를 완성했으며, 젖은 듯 연출한 긴 헤어와 담담한 표정이 화보의 무드를 더욱 돋보이게 한다.이어진 사진에서 노민우는 팔을 얼굴 앞으로 올린 채 카메라를 응시하고 있다. 손등 너머로 드러난 날카로운 눈빛과 자연스럽게 흘러내린 헤어가 어우러지며 긴장감 있는 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 노민우는 블랙 셔츠와 초커를 착용한 채 고개를 옆으로 기울여 카메라를 바라보고 있다. 목선을 드러낸 구도와 얼굴을 스치는 머리카락이 더해지며 절제된 분위기 속에서도 강한 존재감을 보여준다.마지막 사진에서 노민우는 블랙 슬리브리스와 블랙 팬츠를 착용하고 실내 의자에 앉아 있다. 선글라스와 여러 개의 목걸이, 반지가 포인트를 이루며 여유로운 포즈와 함께 세련된 스타일링을 완성했다.이를 본 팬들은 "왕자님", "늘 보고싶소", "너무 예뻐", "예뻐", "잘생겼어", "멋찌니" 등의 댓글을 달았다.앞서 MBC '구해줘! 홈즈'에 출연한 노민우는 "한번 목욕탕에 가면 7시간 정도 머문다"고 밝히며 남다른 습관을 공개했다. 그러면서 노민우는"레이저 시술은 한 번도 해본 적 없다"며 목욕이 피부에 좋다고 강조했다.한편 1986년생으로 40세인 노민우는 지난 2004년 그룹 'The Trax'로 데뷔했다. 이후 그룹 탈퇴한 노민우는 홀로 음악 활동을 했으며 연기 도전도 해 연기력을 입증 받았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr