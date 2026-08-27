사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영이 순백의 드레스와 우아한 스타일링으로 시선을 사로잡았다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 "🦢🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장원영은 오프숄더 디자인의 화이트 드레스를 입고 카메라를 바라보고 있다.드레스 상단에는 레이스 디테일이 더해져 있으며 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨린 채 플라워 장식 헤어밴드와 드롭 이어링, 실버 네크리스를 함께 매치해 단정하면서도 화사한 분위기를 완성했다. 살짝 미소를 머금은 표정과 은은한 메이크업이 어우러지며 맑은 비주얼을 더욱 돋보이게 한다.이어진 사진에서 장원영은 두 팔을 가볍게 감싸 안은 자세로 정면을 바라보고 있다. 고개를 살짝 기울린 채 차분한 표정을 짓고 있으며, 드레스의 입체적인 실루엣과 길게 내려오는 웨이브 헤어가 자연스럽게 어우러져 우아한 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 장원영은 같은 스타일링으로 입술을 살짝 내민 표정을 연출했다. 실내 공간이 함께 담긴 배경에는 메이크업 도구와 캐리어 등이 놓여 있으며 화려한 무대 밖 대기 공간의 모습이 자연스럽게 담겼다.마지막 사진에서 장원영은 따뜻한 조명 아래 카메라를 응시하며 은은한 미소를 짓고 있다. 순백의 드레스와 반짝이는 액세서리, 차분하게 정돈된 헤어스타일이 조화를 이루며 단아한 분위기를 한층 강조했다.이를 본 팬들은 "원영공주", "늘 예쁘다", "너무 예뻐", "미모에한계가없구나", "beautiful princess", "여신이 강림했네요" 등의 댓글을 달았다.한편 2004년생으로 22세인 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수하기도 했다. 장원영은 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr