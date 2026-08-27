황동혁 감독이 신작 '케이오 클럽'을 이병헌과 함께한다. / 사진=텐아시아DB

오정세, 박해수, 조여정, 김소진이 '케이오 클럽'에 합류했다. / 사진=텐아시아DB

황동혁 감독이 '오징어 게임' 시리즈 이후 영화 '케이오 클럽(K.O. CLUB)'로 10년 만에 스크린에 복귀한다. '오징어 게임'을 함께했던 이병헌을 비롯해 오정세, 박해수, 조여정, 김소진이 출연을 확정했다.'케이오 클럽(K.O. CLUB)'(감독 황동혁)은 'Killing Oldmen Club'을 의미하는 약자로, 돈으로 젊음마저 살 수 있게 된 가까운 미래 부와 권력을 쥔 채 물러날 생각이 없는 소수의 노인들과 기회조차 남지 않은 젊은 세대의 갈등을 그린 영화다.황동혁 감독은 '케이오 클럽'을 통해 10년 만에 스크린으로 돌아온다. '남한산성', '수상한 그녀', '도가니' 등 작품성과 대중성을 동시에 인정받아온 그는 '오징어 게임'으로 비영어권 시리즈 최초 프라임타임 에미상 감독상을 수상하며 세계적인 감독으로 자리매김했다. 독창적인 세계관과 사회를 바라보는 날카로운 시선을 보여온 황동혁 감독이 이번에는 세대 갈등을 어떤 방식으로 풀어낼지 관심이 쏠린다.캐스팅에는 이병헌, 오정세, 박해수, 조여정, 김소진이 이름을 올렸다. 이병헌은 '오징어 게임' 시리즈에 이어 황동혁 감독과 다시 호흡을 맞춘다. '어쩔수가없다', '승부' 등에서 폭넓은 연기를 보여준 이병헌이 황동혁 감독의 새로운 세계관에서 어떤 인물을 선보일지 기대를 모은다.'와일드 씽', '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다', '굿보이', '사이코지만 괜찮아' 등에서 활약한 오정세도 합류한다. '허수아비', '자백의 대가', '악연' 등에 출연한 박해수는 '오징어 게임' 시즌1에 이어 황동혁 감독과 재회한다.조여정과 김소진도 힘을 보탠다. 조여정은 '살인자 리포트', '좀비딸', '히든페이스', '기생충' 등 영화와 '지금 불륜이 문제가 아닙니다', '메이드 인 코리아' 등 시리즈를 오가며 활약해왔다. 김소진은 '남산의 부장들', '미성년', '마약왕', '악의 마음을 읽는 자들' 등에서 탄탄한 연기력을 보여줬다.제작은 '오징어 게임' 시리즈의 제작자 김지연과 황동혁 감독이 설립한 퍼스트맨 스튜디오가 맡는다.'케이오 클럽'은 2027년 상반기 크랭크인 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr