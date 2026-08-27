인플루언서 유혜원이 김지민을 고소했다고 알려졌다./사진=김지민, 유혜원 SNS

인플루언서 유혜원이 김지민을 고소했다고 알려졌다./사진=유혜원 SNS

배우 출신 인플루언서 유혜원이 '하트시그널4' 출연자 김지민을 상대로 법적 대응에 나섰다.유혜원의 법률대리인 법무법인 대련 김범식 변호사는 27일 공식 입장을 내고 "최근 익명의 SNS 및 온라인 커뮤니티를 통해 유혜원의 사생활에 관한 내용이 당사자의 의사와 무관하게 확산하고 있으며, 실체적인 진실 여부와는 관계없이 유포된 내용이 마치 사실인 것처럼 언론 보도와 온라인상 재유포를 거치며 지속적인 명예훼손과 이미지 실추가 이어지고 있다"고 밝혔다.이어 "유혜원은 그동안 자신을 둘러싼 여러 이야기와 추측에 일일이 대응하기보다 상황을 지켜보며 추후 조치 방법을 신중하게 고민해 왔다"며 "하지만 최근에는 단순한 관심이나 의견의 범위를 넘어 당사자의 명예와 사회적 평가에 직접적인 영향을 줄 수 있는 구체적인 사생활 성 내용까지 빠르게 확산하고 있어 더는 이를 묵과하기 어렵다고 판단했다"고 설명했다.유혜원 측은 김지민과 개인적인 친분이나 별도의 관계가 없다는 점도 강조했다. 김 변호사는 "유혜원과 김지민은 서로 모르는 사이이며 별도의 관련도 없음에도 유혜원의 지극히 사적인 영역에 관한 구체적인 내용이 언급된 경위를 엄중하게 보고 있다"고 전했다.그러면서 "유혜원을 대리해 해당 게시물의 작성 및 유포와 관련한 사실관계를 면밀히 검토하고 있으며, 김지민을 상대로 형사고소를 진행하고 그 결과에 따라 손해배상청구도 진행할 예정"이라고 알렸다.유혜원 측은 이번 법적 대응을 통해 해당 내용이 김지민에게 전달되는 과정과 게시 경위 등을 확인할 필요가 있다는 입장이다. 김지민이 관련 내용을 언제, 누구에게서, 어떤 경로로 전달받았는지와 이를 사실로 판단할 만한 근거가 있었는지, 게시 전 사실관계를 확인했는지 등 수사를 통해 살펴봐야 한다고 봤다.김 변호사는 "확인되지 않은 내용을 사실인 것처럼 새롭게 작성하거나, 피해자를 특정할 수 있는 형태로 적극적으로 재게시·재가공하고, 이를 이용하여 조롱·비방하거나 추가적인 허위 사실을 결합해 확산시키는 행위에 대해서는 개별 행위와 증거를 검토해 필요한 법적 조치를 취할 예정"이라고 강조했다.유혜원 측은 김지민을 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 서울 강남경찰서에 고소했다며 고소장 일부도 공개했다.공개된 고소장에는 김지민이 지난 6월 자신의 SNS에 유혜원의 사생활과 관련한 내용을 게시했다는 취지의 주장이 담겼다. 유혜원 측은 해당 게시물의 작성·유포 경위와 사실관계를 수사해 밝히겠다는 입장이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr