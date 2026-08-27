봉태규가 금 대신 주식을 선물로 추천했다. / 사진='비보티비' 유튜브 캡처

봉태규가 금 대신 주식을 선물로 추천했다. / 사진='비보티비' 유튜브 캡처

배우 봉태규가 값이 치솟은 금 대신 주식을 선물로 추천했다.지난 26일 유튜브 채널 '비보티비'의 '비밀보장' 584회에는 배우 봉태규가 게스트로 출연했다. 봉태규는 선택 장애를 겪는 청취자들을 위해 대신 결정을 내려주는 코너에 참여했다.첫번째 사연은 치솟는 금값 때문에 친구 아이의 돌잔치 선물을 고민하는 내용이었다. 사연자는 "과거 내 아이 돌잔치 때 친구들에게 20만 원 상당의 돌반지를 받았는데, 지금은 금값이 4배나 올라 한 돈에 80만 원이 넘는다"라며 받은 대로 돌반지를 해줘야 할지, 아니면 비슷한 금액대의 다른 선물을 해야 할지 골라달라고 요청했다.봉태규는 원래 받았던 금액대에 맞춰 선물할 것을 추천했다. 그는 "삼성전자가 한 주에 26만원 정도 할거다"라며 대안을 냈다. 그는 "몇 년 뒤에 주식이 오르면 오르는 대로 받을 수 있으니 요즘 시대에 좋은 선택이 될 것"이라고 덧붙였다. 이에 송은이와 김숙은 그의 센스에 감탄하며 주식 선물 추천에 힘을 보탰다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr