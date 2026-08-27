배우 노윤서가 이화여대 미술 전공자다운 손재주를 발휘한다./사진=텐아시아DB

배우 노윤서가 이화여대 미술 전공자다운 손재주를 발휘한다./사진제공=tvN

배우 노윤서가 이화여대 미술 전공자다운 손재주를 발휘한다.27일 방송되는 tvN '언니네 산지직송3' 5회에서는 염정아, 김선영, 강유석, 노윤서가 게스트 조정석과 함께 태안에서 산지 생활을 이어간다.태안에서 직접 수확한 바지락으로 식사를 마친 이들은 이튿날 서산으로 향해 마늘 수확에 나선다. 특히 노윤서는 능숙한 솜씨를 보이며 제작진과 마늘 캐기 대결을 펼친다. 상대는 특전사 부대 운전병 출신이자 '남해의 아들'로 불리는 PD다.마늘 10kg 한 망에 1만 5000원의 직송비가 걸린 만큼 출연진은 수확에 집중한다. 바지락에 이어 마늘 작업까지 참여한 조정석은 고된 상황에서도 마늘밭에서 브레이크 댄스를 선보인다. 강유석은 롤모델인 조정석을 좋아하는 여러 이유를 꼽으며 팬심을 표현한다.또 다른 볼거리는 첫 가족사진 촬영을 위한 '백 투 더 6090'이다. 네 사람은 각자 원하는 콘셉트에 맞춰 레트로 스타일링에 도전한다.이 과정에서 이화여대 조형예술대학 서양화과 출신인 노윤서가 직접 메이크업을 맡는다. '언니네 뷰티살롱'을 열고 멤버들의 변신을 주도하며 미술 전공자다운 손재주를 보여줄 예정이다.염정아는 미스코리아 스타일을 재현하고, 김선영은 '캘리포니아 고모 제니카'로 변신한다. 강유석은 '유임스딘' 콘셉트를 선택하며, 노윤서는 1990년대 걸그룹 스타일을 선보인다.앞서 노윤서는 같은 이화여대 미대 출신인 하영과 뜻밖의 비교로 온라인에서 관심을 받은 바 있다. 하영이 증조부의 친일 행적을 둘러싼 논란에 휩싸진 이후 두 사람이 과거 공개한 그림을 비교하는 게시물이 SNS를 중심으로 확산했다. 같은 대학에서 미술을 전공한 두 사람의 그림 실력을 비교하는 내용이었다. 노윤서는 이번 방송에서 그림이 아닌 메이크업으로 다시 한번 손재주를 선보이게 됐다.방송에서는 숙소에 뱀이 등장하는 돌발 상황도 벌어진다. 선공개 영상에서 김선영은 방 안에서 뛰쳐나오며 "뱀이야 뱀"이라고 외친다. 강유석이 직접 뱀을 잡으려고 나서자 주변에서 그를 만류하는 모습도 담겼다.'언니네 산지직송3' 5회는 27일 오후 8시 40분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr