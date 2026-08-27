임현식과 황석정이 '김주하의 데이앤나잇'에 출연한다. / 사진제공=MBN

임현식과 황석정이 '김주하의 데이앤나잇'에 출연한다. / 사진제공=MBN

배우 임현식과 황석정이 나홍진 감독의 러브콜을 받고 영화 '호프(HOPE)'에 출연하게 된 과정을 밝힌다.오는 29일 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 임현식과 황석정이 출연해 나홍진 감독의 신작 '호프'와 관련된 이야기를 나눈다.'호프'는 마을을 지키기 위해 정체불명의 존재와 사투를 벌이는 호포항 사람들의 이야기를 그린 SF 액션 영화다. 극 중 임현식은 해술 역, 황석정은 보건소장 역을 맡았다. 앞서 나홍진 감독은 봉준호 감독과의 인터뷰에서 캐릭터를 구상할 당시부터 임현식과 황석정을 떠올렸다고 밝힌 바 있다.임현식은 '호프' 제작진이 직접 대본을 들고 찾아왔던 당시를 회상한다. 그동안 영화보다 드라마에서 주로 활동했던 그는 오랜만에 받은 영화 출연 제안에 나홍진 감독의 러브콜까지 더해지자 고민 없이 출연을 결정했다고 말한다.임현식은 "무조건 그냥 한다고 그랬다. 영광스러웠다"고 당시 심경을 밝힌다. 황석정 역시 나홍진 감독에 대한 신뢰를 보여준다. '황해', '곡성'에 이어 세 번째로 나홍진 감독과 호흡을 맞춘 그는 '호프' 출연 제안을 받았을 당시를 떠올리며 "그냥 하자. 무슨 역이든 하자. 대본도 안 보고 하겠다고 했다"고 회상한다.'김주하의 데이앤나잇'은 29일 오후 9시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr