김재중이 도쿄 집을 공개한다. / 사진제공=KBS '신상출시 편스토랑'

김재중이 일본에서도 직접 김치를 담가 먹는다고 밝혔다. / 사진제공=KBS '신상출시 편스토랑'

'신상출시 편스토랑' 김재중이 일본 도쿄 집을 데뷔 23년 만에 최초 공개한다. 톱스타의 화려한 일상과 반전되는 세일 식재료를 챙기고 자투리 채소까지 다시 키워 먹는 알뜰한 면모를 보여준다.27일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 김재중의 일본 활동 이야기가 공개된다.김재중은 일본 도쿄를 찾은 '편스토랑' 제작진을 반갑게 맞이한다. 이어 일본에서 활동하며 생활하고 있는 도쿄 집을 데뷔 23년 만에 처음으로 공개한다. 요리를 좋아하는 김재중에게 안성맞춤인 탁 트인 주방도 눈길을 끈다.냉장고에는 김재중이 직접 담근 김치를 비롯해 고춧가루 등 각종 한국 양념과 꼼꼼하게 손질된 냉동 식재료가 가득했다. 김재중은 "일본에서도 늘 김치를 직접 담가 먹는다"며 직접 김치를 담가 먹을 수밖에 없는 이유를 밝힌다. 이를 들은 '편스토랑' 식구들은 "정말 알뜰하다", "살림꾼이다"라며 놀라움을 감추지 못했다. 으리으리한 집의 주방 바닥에 비닐을 깔고 앉아 칼질을 하는 등 살림꾼 김재중의 면모도 눈길을 끈다.김재중은 마트 세일 전단지와 함께 할인 가격으로 구입한 식재료를 한가득 들고 돌아오기도 한다. 득템한 식재료의 가격을 하나하나 신나게 소개하며 "절약정신"을 외친다.주방 한쪽에서는 팽이버섯, 양파 등 요리하고 남은 자투리 채소를 물에 담가 키우고 있는 모습도 포착된다. 자투리 채소를 버리지 않고 다시 키워 먹는다는 것. 김재중의 알뜰한 살림법에 '편스토랑' 식구들은 손뼉을 치며 감탄한다.김재중은 일본에서 평소 직접 만들어 먹는 집밥 메뉴도 공개한다. 럭셔리한 집에 김장 비닐을 펼쳐놓고 만드는 초간단 무생채부터 3000원으로 즐기는 여름 면 요리, 4000원 자취 요리까지 선보인다.럭셔리 하우스 속 짠내 나는 김재중의 일본 생활기는 27일 오후 8시 30분 방송되는 '편스토랑'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr