방송인 강호동이 '천만기인쇼'의 MC를 맡았다. / 사진=텐아시아 DB

지난해 방송된 '천만트롯쇼'가 1년 간의 재정비를 거쳐 '천만기인쇼'로 돌아온다. / 사진제공=TV CHOSUN

방송인 강호동이 MC를 맡았던 '천만트롯쇼'가 1년 만에 '천만기인쇼'로 돌아온 가운데, 첫 회부터 춘길이 무대 위에서 쓰러져 녹화가 일시 중단되는 일이 벌어진다.TV CHOSUN 신규 예능 '천만기인쇼'는 대한민국 국보급 기인들과 최정상 스타들이 팀을 이뤄 천만 뷰에 도전하는 프로그램이다. 출연진은 1000만 원의 상금을 두고 기예와 노래를 결합한 무대를 선보인다.강호동은 지난해 추석에 방송된 '천만트롯쇼' 이후 약 1년간의 재정비를 거쳐 돌아온 '천만기인쇼'에서 붐과 함께 MC를 맡는다. 두 사람은 "독하디 독한 예능이다", "노래를 부르면서 퍼포먼스까지 하는 예능은 최초가 아닐까 한다"며 프로그램의 높은 난도를 강조한다.첫 회에는 손빈아, 안성훈, 진성, 이소나, 허찬미 등 트롯 가수들이 출연한다. 이들은 기인에게 기예를 직접 배운 뒤 노래와 퍼포먼스를 동시에 소화한다.'천만트롯쇼' 우승자인 춘길도 다시 도전에 나선다. 그는 "이미 매운맛을 봤다. 기인 퍼포먼스도 힘든데 노래까지 하니까 다시는 안 한다고 했다"며 "하지만 도파민에 홀린 듯 다시 준비하고 있더라"고 출연 계기를 밝힌다.춘길은 2014년부터 12년 동안 펌프 세계 1위를 지켜온 기인과 펌프 퍼포먼스를 준비했다. 제작진은 '춘길 맞춤형 펌프 타이틀'을 별도로 제작했고, 춘길은 고난도 동작과 노래를 함께 소화하기 위해 연습을 이어갔다. 그러나 무대에서 노래와 퍼포먼스를 선보이던 춘길이 갑자기 쓰러지면서 녹화가 일시 중단돼 도전 결과에 궁금증을 더한다.'천만기인쇼'는 오는 9월 1일 오후 10시 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr