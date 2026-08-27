조미 STE 대표이사 /사진 제공=SM엔터테인먼트

STTME 로고 /사진 제공=SM엔터테인먼트

SM엔터테인먼트(이하 SM)가 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹(이하 TME)과 손잡고 중국 현지 아이돌 육성 및 아티스트 매니지먼트에 나선다.SM은 중국 베이징에 TME와 합작법인 STE를 설립하고, 슈퍼주니어의 중국 유닛 슈퍼주니어-M으로 활동해 온 조미를 대표이사로 선임했다고 27일 밝혔다.STE는 2~3년 내 데뷔를 목표로 중국 신인 아이돌 그룹을 준비한다. 멤버 발굴을 위한 오디션부터 데뷔 이후 현지 매니지먼트까지 프로젝트 전반을 맡는다.SM 소속 중화권 아티스트의 현지 활동도 지원한다. 향후 NCT DREAM 런쥔과 WayV 양양·샤오쥔의 중화권 매니지먼트를 전담하고, 현지 프로모션과 연예 활동을 뒷받침할 예정이다.대표이사를 맡은 조미는 약 20년간 슈퍼주니어-M 멤버와 솔로 가수로 활동했다. SM 중국법인 이사로도 재직하며 현지 사업과 경영 실무 경험을 쌓았다. SM은 조미가 K팝 제작 시스템에 대한 이해와 중국 시장 경험을 모두 갖춘 인물이라고 설명했다.조미 대표는 "SM과 TME의 탄탄한 신뢰와 전략적 비전을 바탕으로 탄생한 합작법인의 대표를 맡게 되어 기쁘다"며 "IP 및 콘텐츠 제작 영역에서 SM이 가진 독보적 강점과 중화권 시장의 특성을 완벽히 결합해 차별화된 콘텐츠를 선보이고, 양사의 교두보로서 의미 있는 성과를 창출해 내겠다"고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr