방시혁의 홀쭉해진 근황이 공개됐다./사진=온라인 커뮤니티

하이브 방시혁(54) 의장의 슬림해진 근황이 화제를 모으고 있다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 통해 방시혁 의장이 그룹 코르티스 콘서트를 방문한 모습이 담긴 사진과 영상이 공개됐다.공개된 사진 속 방시혁은 검은색 선글라스를 착용한 채 공연을 관람하며 누군가와 이야기를 나누고 있다. 특히 방시혁의 볼살 없이 홀쭉해진 얼굴이 눈길을 끈다.지난해 다이어트에 성공한 모습으로 화제를 모았던 방시혁은 지난 6월 다시 살이 오른 모습으로 요요가 온 것이 아니냐는 반응을 얻은 바 있다.이를 본 네티즌들은 "반쪽이 됐네", "두 달 만에 다시 살 뺐다", "코도 작아진 거 같다", "류승룡 느낌도 있다" 등의 반응을 보였다.한편 방시혁이 이끄는 하이브에는 방탄소년단, 투모로우바이투게더, 코르티스, 르세라핌, 아일릿 등이 소속돼 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr