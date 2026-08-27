방송인 김새롬이 40대가 된 뒤 달라진 연애관과 결혼에 대한 생각을 밝혔다./ 사진=텐아시아 DB

방송인 김새롬이 40대가 된 뒤 달라진 연애관과 결혼에 대한 생각을 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 '정신차려김새롬'

방송인 김새롬이 40대가 된 뒤 달라진 연애관과 결혼에 대한 생각을 밝혔다.지난 26일 유튜브 채널 '정신차려 김새롬'에는 '제발 이런 사람이랑 결혼하세요!!! 김새롬 술 한잔과 곁들이는 40대 결혼의 조건'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 김새롬은 자신이 소개해 결혼까지 이어진 13년 지기 친구 부부와 함께 연애와 결혼에 대한 이야기를 나눴다.대화 도중 김새롬은 자신에게 어떤 결혼이 어울릴 것 같은지 물었다. 친구가 "내려놔야 한다. 말로만 내려놓겠다는 것과 진짜 내려놓는 것은 다르다"고 하자 김새롬은 "나 진짜 내려놨다"고 답했다. 이어 친구는 "결혼은 그냥 '이 사람한테 내가 맞출 수 있는가', '내가 그걸 감내하더라도 맞출 수 있는가'가 더 중요한 것 같다"고 조언했다.김새롬은 나이에 따라 연애 상대를 바라보는 기준도 달라졌다고 털어놨다. 그는 "20대에는 성인이 된 시점이라 상대방의 매력을 많이 보는 것 같다"며 "30대에는 결혼에 대한 생각을 하기 때문에 그때부터 조건을 조금씩 따지는 것 같다"고 말했다. 이어 "외모, 직업, 재산, 학벌 같은 걸 따지다 보니 되게 어려워진다"며 "40대가 되면, 내가 40대다 보니까 다시 20대처럼 매력을 찾기 시작한 것 같다"고 설명했다.특히 현재는 상대방의 조건을 크게 따지지 않는다고 했다. 김새롬은 "조건 같은 걸 싹 다 내려놓고 내가 혼자 살 수 있는 여건을 만들어 놨다. 거기에 한 명만 추가되면 되는 것"이라고 말했다.친구가 이를 두고 "무임승차를 하는 거냐"고 묻자 김새롬은 "그렇다. 내 인생에 무임승차를 해도 괜찮은 사람"이라고 답했다. 자신의 삶을 스스로 꾸려놓은 만큼 상대방이 가진 조건보다 함께하고 싶은 사람인지가 중요해졌다는 의미다.결혼식에 대한 생각에도 변화가 생겼다. 김새롬은 최근 반려견의 장례를 치른 경험을 언급하며 과거 허례허식이라고 생각했던 의식과 절차를 다시 생각하게 됐다고 밝혔다.그는 "요즘에는 결혼식을 잘 안 하는 게 추세이지 않느냐"며 결혼식이 꼭 필요한지 물었다. 이에 친구는 "결혼을 한다는 건 많은 사람 앞에서 '저희 잘 살게요'라고 약속하고 선언하는 것"이라며 "살면서 위기가 많이 오기 때문에 맹세와 언약이 중요하다"고 답했다.김새롬 역시 이에 공감했다. 그는 "내가 허례허식이라고 생각했던 절차들이 꼭 그런 것만은 아닐 수 있겠다는 생각이 들었다"며 "짧지 않은 미래에 좋은 일을 바라는 의식일 수 있겠구나 싶었다. 결혼식을 조금 중요하게 생각하게 된 계기가 됐다"고 말했다.한편 김새롬은 2015년 셰프 이찬오와 결혼했으나 약 1년여 만에 파경을 맞았다. 2017년 1월 이혼한 뒤 현재까지 싱글로 지내고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr