배우 송중기, 손석구, 최우식이 각 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

모델 이혜정이 남편 이희준이 작품에 들어갈 때마다 동료 배우와 감독들을 집으로 초대한다고 밝혔다./사진제공=MBC

모델 이혜정이 남편 이희준이 작품에 들어갈 때마다 동료 배우와 감독들을 집으로 초대한다고 밝혔다.27일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 이현이, 이혜정, 김숙이 동탄 임장에 나선다.세 사람은 반도체 산업의 대표적인 배후 주거지로 꼽히는 동탄을 둘러본다. 동탄은 2026년 상반기 누적 아파트값 상승률 1위를 기록한 지역이다. 남편이 삼성전자 반도체 부문 엔지니어로 근무 중인 이현이는 과거 동탄 거주를 고민하며 직접 임장을 다녀온 경험도 전한다.동탄2신도시 단독주택을 살펴보던 중 이혜정은 남편 이희준의 특별한 루틴을 공개한다. 이희준은 작품에 들어갈 때마다 함께하는 배우와 감독들을 집으로 초대해 식사를 대접한다고 한다.이혜정은 그동안 손석구, 최우식, 송중기 등이 집을 방문했다고 밝혔다. 김숙이 "송중기는 뭘 좋아하냐"고 묻자 이혜정은 "부끄러워서 쳐다도 못 본다"고 답한다. 이어 송중기의 외모를 칭찬하자 절친 이현이가 한마디를 덧붙인다.이들은 아이들을 위한 스터디룸도 살펴본다. 코엑스 별마당 도서관을 연상시키는 공간에는 아이들 눈높이에 맞춘 낮은 책장과 어른을 위한 책이 함께 배치돼 있다.이혜정은 "아이들에게 독서를 시키려면 솔선수범해야 하는데, 쉽지 않다"고 말한다. 이에 이현이는 아이들 앞에서는 책을 보는 척하면서 뒤에서는 휴대폰을 보는 자신만의 '몰폰 꿀팁'을 공유한다.동탄2신도시에서는 반도체 업계에 종사하는 부부가 택지를 매입해 직접 지은 단독주택도 소개된다. 호수공원 인근에 자리한 해당 매물의 구조와 생활 공간을 둘러본다.마지막으로 동탄1신도시의 펜트하우스를 찾는다. 삼성전자 화성캠퍼스까지 도보 5분 거리에 위치한 매물로, 창밖으로 동탄 전경을 볼 수 있다. 여러 용도로 활용할 수 있는 발코니를 갖췄으며 단지 내 6세대만 있는 구조다.'구해줘! 홈즈' 동탄신도시 임장 편은 27일 오후 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr