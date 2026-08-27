엔하이픈/ 사진 제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 미니 8집으로 더블 밀리언셀러를 달성했다.27일 한터차트에 따르면 엔하이픈(정원, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)의 미니 8집 'THE SIN : BLISS'는 전날인 26일까지 202만2369장 판매됐다. 지난 21일 발매된 지 닷새 만에 거둔 기록이다.이로써 엔하이픈은 미니 5집 'ORANGE BLOOD', 정규 2집 'ROMANCE : UNTOLD', 미니 6집 'DESIRE : UNLEASH', 미니 7집 'THE SIN : VANISH'에 이어 통산 다섯 번째 더블 밀리언셀러를 기록했다. 정규 2집 'ROMANCE : UNTOLD'는 앞서 누적 판매량 300만 장을 돌파했다.일본에서도 앨범 판매 성과를 이어갔다. 'THE SIN : BLISS'는 현지 발매 첫날 16만5958장 판매되며 오리콘 데일리 앨범 랭킹 8월 25일 자 1위에 올랐다. 엔하이픈은 한국과 일본에서 발매한 앨범 14장 모두를 해당 차트 정상에 올려놓았다.신보 수록곡은 스포티파이 차트에도 진입했다. 타이틀곡 'Bloody Paradise'는 지난 21일부터 23일까지 집계된 '톱 송 데뷔 글로벌' 1위를 차지했다. 'Bad For You'는 4위, 'Two Fools'는 5위, 'Stuck'은 6위, 'Checkmate'는 8위, 'Highlight'는 10위에 오르며 앨범 수록곡 6곡이 모두 10위권에 들었다. 같은 기간 집계된 '톱 송 데뷔 USA'에서는 'Bloody Paradise'와 'Bad For You'가 각각 4위와 8위를 기록했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr