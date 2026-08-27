에이티즈 우영/ 사진=유튜브 채널 '9트쫑' 캡처

에이티즈 우영/ 사진=유튜브 채널 '9트쫑' 캡처

그룹 에이티즈 우영이 악플러를 작심 비판했다.지난 26일 유튜브 채널 '9트쫑'에는 '대표님 차 훔쳐서 차박'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 우영과 산은 캠핑을 즐기며 구독자들이 보낸 고민에 답했다.이날 '악플'이 대화의 주제로 나오자 우영은 "그냥 죽어. 악플 쓰는 사람들은 그냥 죽어"라고 직설적으로 말했다. 산이 연예인에게 악플은 떼어놓기 어려운 문제라고 하자 우영은 "악플과 피드백은 다르다"며 선을 그었다.이어 현직 메이크업 아티스트의 사연이 소개됐다. 담당 아이돌이 원하는 방식으로 메이크업했지만 팬들로부터 스타일이 이상하다는 악성 댓글 및 메시지를 받고 있다는 내용이었다.산은 아티스트의 요청을 따른 메이크업 아티스트가 대신 비난받는 상황에 안타까움을 나타냈다. 우영은 자신이라면 모니터링 결과를 아티스트에게 전달하고 다른 스타일을 제안할 것이라고 조언했다. 팬들이 기존 메이크업을 선호하지 않는다는 사실을 당사자와 공유해 해결책을 찾겠다는 취지다.그러면서 우영은 "원초적으로 악플 다는 사람들이 다 죽어야 돼. 그럼 해결 돼"라고 재차 강하게 말했다. 산도 "적극 공감"이라며 "피드백 주는 건 좋지만 비방, 욕설, 인신공격은 절대 없어져야 한다"고 강조했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr