그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 폐쇄된 연구소에서 생존 게임에 나선다./사진제공=엠넷플러스

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 폐쇄된 연구소에서 생존 게임에 나선다./사진제공=엠넷플러스

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 폐쇄된 연구소에서 생존 게임에 나선다./사진제공=엠넷플러스

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 폐쇄된 연구소에서 생존 게임에 나선다.오는 28일 오후 6시 공개되는 엠넷플러스 오리지널 '숨바꼭질2' 3회에서는 비밀스러운 자료가 가득한 연구소를 배경으로 제로베이스원의 사투가 펼쳐진다. 시즌1 워터파크 편에 출연했던 제로베이스원은 시즌2의 세 번째 플레이어로 다시 한번 프로그램을 찾는다.본편에 앞서 공개된 영상에는 스산한 연구소에 들어선 멤버들의 모습이 담겼다. 이들은 "오늘 분위기가 진짜 무섭다", "시즌2가 확실히 바뀌긴 했다"며 이전 시즌과 달라진 공간과 분위기에 긴장감을 내비쳤다.이번 에피소드는 '영원히 잠들지 않는 생명체를 만든다'는 수면 연구센터 괴담을 배경으로 진행된다. 특수 약물 복용 실험에서 유일하게 살아남은 '실험체 13호'가 술래로 등장한다. 특히 13호는 소리에 극도로 예민한 존재로 설정돼 멤버들은 소리까지 조심하며 연구소를 빠져나가야 한다.정체를 알 수 없는 연구원으로 등장한 스토리텔러 이정현은 "많이 긴장하셨어요? 숨소리가 거치시네요. 13호가 좋아하겠어요"라고 경고했다. 이를 들은 성한빈이 순간 얼어붙는 모습도 포착됐다.제로베이스원은 정체불명의 '실험체 13호'를 피해 제한 시간 동안 생존해야 한다. 작은 소리에도 위치가 노출될 수 있는 상황에서 멤버들이 무사히 연구소를 탈출할 수 있을지 관심이 쏠린다.'숨바꼭질2'는 정체불명의 술래를 피해 K팝 아티스트들이 4444초 동안 생존 게임을 펼치는 공포 버라이어티다.제로베이스원 편은 오는 28일 오후 6시 공개된다. 29일 오후 11시에는 Mnet에서도 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr