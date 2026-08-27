존박, 뉴욕서 소신발언 제대로…"K팝 번영하려면 인디도 세계로 나가야"

가수 존박이 미국 뉴욕에서 한국 음악의 다양성에 대해 언급했다.존박은 최근 주뉴욕한국문화원과 한국콘텐츠진흥원이 미국 뉴욕 맨해튼 뉴욕코리아센터에서 공동 주최한 'K-뮤직 나이트' 무대에 올랐다. 약 190석 규모의 이번 공연에는 7000여 명의 관람 신청자가 몰려 추첨으로 관객을 선정했다. 지난 13일부터 16일까지 이어진 행사에는 존박을 비롯해 요조, 옥상달빛, 지나 등 4팀이 참여했다.존박은 'Falling'(폴링), 'VISTA'(비스타), 'DND(Do Not Disturb)' 등 대표곡을 밴드 라이브로 불렀다. 시카고 출신인 그는 관객들과 영어로 대화를 나누며 "평생 거의 영어로 꿈을 꿨는데, 한국에 오래 살다 보니 이제는 확실히 꿈도 한국어로 꾸고 한국어가 더 직관적으로 튀어나온다"고 말했다.공연 후 이어진 인터뷰에서 존박은 한국 음악의 다양성에 대한 생각을 밝혔다. 그는 "훌륭한 K팝 그룹들과 아이돌이 세계 무대에서 길을 정말 잘 터주었고 덕분에 우리도 이곳에 와서 음악을 선보일 수 있는 것"이라며 "K팝과 한국 음악이 글로벌 시장에서 계속해서 번영하고 오래 지속되려면 더 많은 인디 아티스트와 자신만의 목소리를 지닌 싱어송라이터들이 세계 무대로 함께 나아가야 한다. 결국에는 함께 상생하며 나아가야 한다"고 말했다.이어 "내가 스스로 즐겁고 미소짓게 만드는 일들을 해왔고, 그것이 지금의 커리어를 만들었다"고 덧붙였다.존박은 오는 9월 11일부터 13일까지 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 'BREAK!'(브레이크)를 열고 밴드 라이브 공연을 선보일 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr