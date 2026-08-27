가수 화사가 완벽한 비키니 자태를 자랑했다. / 사진=화사 SNS

가수 화사가 미국 LA에서 보낸 여유로운 일상을 공개했다. / 사진=화사 SNS

그룹 마마무 멤버 화사가 비키니 차림으로 군살 없는 몸매를 뽐냈다.화사는 27일 자신의 SNS에 미국 로스앤젤레스(LA)에서 촬영한 사진 여러 장을 게재했다. 현재 마마무 미주 월드투어 일정을 소화하고 있는 그는 공연을 마친 뒤 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다.공개된 사진에는 무대 위 화사의 모습부터 직접 음식을 요리하는 일상까지 다양한 장면이 담겼다. 특히 초록색 비키니를 입고 수영을 즐기는 사진이 눈길을 끌었다. 화사는 얇은 팔뚝과 군살 없는 보디라인, 볼륨감 넘치는 몸매를 자랑했다.한편 화사가 속한 마마무는 지난 6월 3년 8개월 만에 완전체 스페셜 싱글 '4WARD'를 발표했다. 마마무는 마카오를 시작으로 싱가포르, 마닐라, 미주 지역, 자카르타, 멜버른, 시드니, 홍콩, 쿠알라룸푸르 등에서 월드투어를 이어가고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr