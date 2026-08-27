배우 남보라가 육아 중 아들과 소통하고 있다. / 사진=남보라 SNS

배우 남보라가 육아에 한창인 근황을 전했다.남보라는 지난 26일 자신의 인스타그램 스토리에 "옹알옹알 콩알"이라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 남보라의 아들이 누워서 옹알이를 하고 있는 모습. 남보라는 아들을 향해 "그래서? 얘기해 봐요", "기분이 좋은 것도 있었고 안 좋은 것도 있었어?"라며 폭풍 공감하는 엄마 면모를 보여 보는 이들의 미소를 자아냈다.한편 남보라는 KBS1 '인간극장'에서 13남매 대가족의 장녀로 출연해 연예계 데뷔 전부터 주목받았다. 그는 드라마 '영광의 재인', '해를 품은 달', '효심이네 각자도생', 영화 '새해전야', '찬란한 나의 복수' 등으로 필모그래피를 쌓았다.남보라는 지난해 5월 현직 청소년 상담사와 백년가약을 맺었다. 두 사람은 2019년 봉사활동을 함께 하며 가까워져 연인으로 발전했다. 이후 남보라는 지난해 12월 임신 소식을 알렸고, 지난 6월 아들을 출산했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr