그룹 에이티즈(ATEEZ) 우영이 패션 브랜드 스튜디오 톰보이(STUDIO TOMBOY)의 첫 글로벌 앰버서더로 발탁됐다.스튜디오 톰보이는 우영의 앰버서더 발탁 소식과 함께 포트레잇 이미지를 공개했다.이번 발탁은 올여름 진행한 캠페인 협업을 계기로 이뤄졌다. 당시 우영이 화보에서 착용한 일부 제품이 조기 품절됐고, 공항 패션과 개인 SNS를 통해 선보인 스타일링도 관심을 모았다.우영은 2026년 가을·겨울 캠페인을 시작으로 글로벌 앰버서더 활동에 나선다. 우영과 함께한 화보와 영상은 오는 31일부터 국내외 공식 온라인 채널과 오프라인 매장을 통해 순차적으로 공개된다.스튜디오 톰보이는 이번 협업을 통해 남성 라인을 강화하고 해외 시장에서 브랜드 인지도를 높인다는 계획이다.스튜디오 톰보이 관계자는 "우영과의 협업을 통해 남성 라인의 성장세를 이어가며 해외 시장에서 브랜드 영향력을 확대해 나갈 것"이라고 전했다.우영이 속한 에이티즈는 최근 미니 14집 'GOLDEN HOUR : Part.5'(골든 아워 : 파트5)로 활동했다. 타이틀곡 'BAD'(배드)가 수록된 해당 앨범은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위에 올랐다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr