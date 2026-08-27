배우 김강우가 아내와의 다정한 일상을 공개했다. / 사진='김강우' 유튜브 캡처

배우 김강우가 아내와의 다정한 일상을 공개했다. / 사진='김강우' 유튜브 캡처

배우 김강우가 아내 한무영과의 다정한 일상을 공개했다.지난 26일 김강우의 유튜브 채널에 업로드된 영상에서 김강우는 아이들의 개학 소식을 전했다. 그는 아내에게 고생했다며 고마움을 전했다.두 사람은 아들들의 개학으로 인해 한결 편안함을 느꼈다. 김강우는 "개학이어도 아이들은 먹는다"며 아내와 함께 장을 보러 가고 있음을 알렸다. 아내 한무영이 "이제 개학했으니 친구들 만나라"고 권하자, 김강우는 "난 친구가 당신밖에 없는데 어디로 나가야 하냐"고 물었다. 아내가 "당신 친구 있잖아"라고 말하자 김강우는 "나는 촬영장과 집, 마트밖에 안 다닌다"라고 말했다.김강우의 아내는 "친구 좀 만나"라며 "너무 힘들다. 친구를 안 만나고 나한테 계속 얘기를 해서"라고 토로했다. 하지만 김강우는 "나는 동네를 떠나지 않는다"며 아내를 향한 애정 어린 집착을 나타냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr