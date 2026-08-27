배우 윤은혜가 아덴 조의 결혼식에 참석한 모습이다. / 사진=윤은혜 SNS

배우 윤은혜가 '민폐 하객룩' 논란에 대해 직접 해명했다. / 사진=윤은혜 SNS

그룹 베이비복스 출신 배우 윤은혜가 결혼식 하객 패션을 둘러싼 갑론을박에 당시 별도의 드레스코드가 있었다고 해명했다. 앞서 윤은혜는 지인의 결혼식에 검은색 슬립 드레스를 입고 참석한 사진을 공개하면서 '민폐 하객룩'이라는 지적을 받았다.윤은혜는 지난 26일 자신의 SNS에 결혼식 하객룩을 둘러싼 갑론을박을 다룬 게시물을 공유하며 "3일 동안 정해진 드레스코드가 있었답니다"라고 적었다. 해당 게시물에는 '절친 결혼식 하객룩 윤은혜 갑론을박'이라는 제목과 함께 그가 블랙 드레스를 입고 결혼식에 참석한 사진이 첨부됐다. 이에 윤은혜는 당시 정해진 복장 규정이 있었다고 직접 설명한 것이다.윤은혜는 지난 24일 "아름다웠던 신부 아덴"이라는 글과 함께 이탈리아에서 열린 절친 아덴 조의 결혼식 사진을 게재했다. 아덴 조는 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'에서 주인공 루미의 목소리를 연기한 인물로, 윤은혜와 절친한 사이로 알려졌다. 사진 속 윤은혜는 몸의 실루엣이 드러나는 검은색 슬립 드레스를 입고 신부와 나란히 포즈를 취했다.이후 온라인상에서는 윤은혜의 옷차림을 두고 상반된 반응이 나왔다. 일부 누리꾼은 신부보다 더 많은 시선을 받을 수 있는 의상이라며 하객룩으로는 다소 과하다고 지적했다. 반면 사진만으로 '민폐 하객'으로 단정하는 것은 지나치다는 의견도 이어졌다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr