'100일의 거짓말' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=tvN

'100일의 거짓말' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=tvN

'100일의 거짓말'이 1932년 경성을 배경으로 한 첩보 로맨스를 선보인다.오는 10월 10일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '100일의 거짓말'은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다.최고 시청률 27.6%를 기록한 '낭만닥터 김사부' 시리즈와 '이상한 변호사 우영우' 등을 연출한 유인식 감독이 연출을 맡았다. 여기에 '브람스를 좋아하세요?'를 집필한 류보리 작가가 의기투합했다. 출연진에는 배우 김유정, 박진영, 김현주, 이무생, 진선규를 비롯해 이기영, 최덕문, 서정연, 김도현, 김인권 등이 이름을 올렸다.27일 공개된 스틸에는 본격적인 이야기가 시작되는 1932년 경성역의 모습이 담겼다. 서로 다른 이유와 목적을 품고 경성역에 모인 다섯 인물의 모습이 포착됐다.김유정은 경성 최고의 소매치기 이가경을 연기한다. 미국으로 떠나기 위해 돈을 모으던 중 구국단의 제안을 받고 밀정이 돼 조선총독부에 통역생으로 위장 잠입하는 인물이다. 공개된 사진 속 이가경은 경찰들이 에워싼 경성역에서 주변을 살피고 있다.박진영은 정무총감의 양자 '사토 히데오'이자 조선총독부의 신임 엘리트 통역관 김태웅으로 분한다. 영어, 일본어, 조선어까지 3개 국어에 능통한 인물로 10여 년 만에 조선으로 돌아와 통역관으로 임무를 맡는다.김현주는 항일 단체 구국단의 저격수 유소란 역을 맡는다. 조선의 독립과 개인적인 복수를 위해 움직이는 인물로, 사토 신이치(진선규 분)와 과거 악연으로 얽혀 있다. 중국인으로 신분을 바꾼 뒤 유필립(이무생 분)과 위장 결혼해 암살 작전을 펼친다.이무생은 미국 언론사의 경성 특파원 유필립을 연기한다. 조선계 미국인으로 언론인이라는 신분을 활용해 유소란을 돕는다. 진선규는 조선총독부 2인자이자 구국단의 암살 대상인 사토 신이치 역을 맡아 대립한다.'100일의 거짓말'은 10월 10일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr