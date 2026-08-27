그룹 빌리가 첫 정규 앨범 'the collective soul and unconscious: chapter two' 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다./ 사진제공=미스틱스토리

그룹 빌리(Billlie)가 대만 타이베이 돔 무대에 선다.빌리는 오는 28일(현지시간) 타이베이 돔에서 열리는 '2026 SINGDOME音樂電台'(뮤직 라디오)에 참석한다.이번 행사는 현지 프로야구 경기 종료 후 특설 무대에서 진행되는 공연으로, 빌리는 프로야구단 라쿠텐 몽키스(Rakuten Monkeys)의 공식 초청을 받아 무대를 꾸미고 관객 참여 이벤트를 진행한다.빌리는 이번 일정에 맞춰 포토부스 브랜드 포토이즘과 협업 프로모션을 연다. 현지에는 전용 4컷 포토 프레임과 공식 캐릭터 'Billlie'ver'(빌리버)를 활용한 한정 상품이 마련된다.지난 5월 정규 1집 'the collective soul and unconscious: chapter two'(더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 투)를 내고 더블 타이틀곡 'ZAP'(잽), 'WORK'(워크)로 활동한 빌리는 이번 공연에 이어 'NOL FESTIVAL', '2026 SPOTV K-POP AWARDS' 등 주요 무대에 차례로 오를 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr