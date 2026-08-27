배우 유승호는 극 중 유성원 역을 맡았다. / 사진 제공=SBS '재벌X형사2'

배우 유승호가 본격적인 빌런 연기에 나선다. / 사진 제공=SBS '재벌X형사2'

배우 유승호가 '재벌X형사2'의 빌런으로 본격적인 활약에 나선다.27일 SBS 금토드라마 '재벌X형사2' 측은 유승호의 상반된 분위기를 담은 스틸을 공개했다. 유승호는 극 중 유성원 역을 맡아 사건의 긴장감을 끌어올릴 예정이다.유성원은 미디어그룹의 막내아들이자 세계적인 조각가다. 어린 시절부터 진이수(안보현 분)와 친분을 쌓아온 재벌 3세지만, 베테랑 팀장 주혜라(정은채 분)가 오랜 시간 의심하며 뒤를 쫓아온 인물이기도 하다.공개된 사진 속 유성원은 꽃다발을 들고 밝게 웃고 있다. 반면 다른 사진에서는 누군가를 향해 날카로운 시선을 보낸다. 와인잔을 든 채 눈을 감고 생각에 잠긴 모습도 포착됐다. 상황에 따라 달라지는 표정과 분위기가 유성원의 속내에 의문을 더한다.앞서 유성원은 집사 황종수(김재록 분)와 재회하는 장면으로 짧게 등장했다. 그는 밝은 표정으로 "황씨, 늙었네. 청소했어?"라고 말했다. 다정해 보이는 인상과 달리 상대를 낮춰 부르는 태도가 유성원의 성격을 짐작하게 했다.유승호는 천진한 표정과 차가운 눈빛을 오가며 유성원의 두 얼굴을 표현한다. 진이수와 오랜 친구인 동시에 주혜라의 추적을 받는 유성원이 앞으로 사건에 어떤 영향을 미칠지 이목이 집중된다.'재벌X형사2' 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr