가수 이찬원이 '트로트 신동'으로 이름을 알리며 행사 무대에 섰던 어린 시절을 떠올린다./사진=텐아시아DB

가수 이찬원이 '트로트 신동'으로 이름을 알리며 행사 무대에 섰던 어린 시절을 떠올린다./사진제공=MBN

가수 이찬원이 '트로트 신동'으로 이름을 알리며 행사 무대에 섰던 어린 시절을 떠올린다.28일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 스케줄로 자리를 비운 곽튜브를 대신해 스페셜 MC로 나선 이찬원과 '무명전설' TOP4 황윤성이 전현무와 함께 대구 맛집을 찾는다.세 사람은 이찬원이 추천한 첫 번째 맛집으로 '누른 국수' 원조집을 방문한다. 전현무는 사장에게 "찬원이가 부모님과 자주 방문했다더라"고 말을 건넨다. 이에 사장은 "(이찬원이) 초등학교 행사 때 온 걸 기억하고 있다"고 회상한다.전현무가 "데뷔 전에 행사했냐?"고 묻자 이찬원은 "신동으로 알려졌을 당시, 행사했다"고 답한다. 정식 데뷔 전인 초등학생 시절부터 지역 행사 무대에 오르며 활동했던 것.누른 국수와 수육, 묵은지로 식사를 마친 세 사람은 이찬원이 추천한 두 번째 식당으로 향한다. 이찬원은 "이 식당으로 선입견을 확 깨주겠다"고 자신하지만, 메뉴가 메기매운탕이라는 사실을 알게 된 전현무는 "민물 생선은 트라우마가 있어서 안 좋아한다"며 망설인다. 이에 이찬원은 "지금이 딱 제철!"이라며 식당으로 향한다.식당에 도착하자 사장은 이찬원을 반갑게 맞이한다. 이찬원은 메기매운탕과 땡초 부추전을 주문한 뒤 "경상도에서는 부추전을 '정구지 찌짐'이라고 한다"며 정구지의 어원과 유래를 설명한다. 이를 듣던 전현무는 "네가 AI 무료 버전보다 낫다. 그래서 별명이 '찬또위키'구나"라고 말한다.이찬원과 황윤성의 친분도 공개된다. 부추전을 먹던 두 사람이 '부초 같은 인생'을 함께 부르자 전현무는 "둘이 자주 만나냐"고 묻는다. 이찬원은 "큰 스케줄이 없으면 일주일에 7번, 아무리 바빠도 2번은 꼭 만난다"고 답한다.이어 이찬원이 "죽기 전에 먹고 싶은 음식!"으로 꼽은 메기매운탕을 맛본다. 민물 생선을 꺼리는 전현무 역시 조심스럽게 음식에 도전한다.'전현무계획4'는 28일 오후 9시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr