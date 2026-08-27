기안84가 귤담근주를 맛보고 특단의 조치를 취한다./사진제공=MBC

기안84가 귤담근주를 맛보고 특단의 조치를 취한다./사진제공=MBC

기안84가 배달 음식과 냉동 요리가 아닌 직접 만든 반찬과 요리로 집밥 한 상을 완성한다.오는 28일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 ‘요리84’로 거듭난 기안84의 일상이 공개된다.기안84는 아침부터 신선한 식재료를 사서 냉장고를 채우고 요리 삼매경에 빠진다. 과거 배달 음식을 냉동시켜 끼니를 챙겨 왔던 기안84는 “요즘엔 직접 요리를 해 먹는다”라며 요리에 대한 자신감을 보인다. 앞서 ‘얼론 크루’ 멤버인 샤이니 민호와 배나라 앞에서 반전의 요리 솜씨로 ‘괴식84’의 오명을 벗으며 기안84의 요리 자부심이 치솟은 상황이다.공개된 사진 속에는 2023년에 기안84가 기상천외한 요리법과 손맛을 가득 담아 만든 ‘귤담근주’의 근황이 포착된다. 3년간 동고동락한 ‘귤담근주’의 맛을 본 기안84는 특단의 조치를 취한다고 해 궁금증이 모인다.기안84는 “‘이것’에 꽂혔다. 모든 요리에 ‘이것’을 넣어 먹었다”며 ‘이것’을 활용한 장아찌 만들기에 도전한다. 끌리는 대로 요리를 했던 과거와 달리 기안84는 레시피 영상까지 찾아 보며 장아찌 간장 소스 만들기에 집중한다. 그는 꼼꼼하게 재료를 세척하고 장아찌를 담을 유리병 소독까지 빠뜨리지 않는다. 기안84는 자신이 만든 장아찌를 누군가를 위해 선물할 것이라고 밝혀 이목이 쏠린다.기안84는 직접 만든 요리로 집밥 한 상을 차려 먹는다. 이전과 달라진 그의 살림 솜씨가 모두를 깜짝 놀라게 만든다. 이어 기안84의 업그레이드 된 셀프 미용 현장도 공개된다. 주방 가위 대신 미용 가위를 사용해 프로페셔널하고 재빠른 손놀림을 자랑한다. 요리부터 미용까지, 이전과는 확연히 달라진 자신의 모습에 기안84는 “살려고 이렇게 변하고 있는 것 같다”라고 설명한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr