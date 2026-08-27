그룹 ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원, ALD1)이 일본 주요 차트에서 상위권에 올랐다.
알파드라이브원의 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'(언브레이커블 : 소년비스트)는 25일 자 오리콘 데일리 앨범 랭킹 2위를 기록했다. 이는 올해 데뷔한 신인 그룹 가운데 가장 높은 순위다.
음원 차트에서도 성과를 냈다. 타이틀곡 'BORN DIRE'(본 다이어)는 라인뮤직 'K-POP Top 100' 차트 1위와 '뉴 송 실시간 Top 100' 2위에 올랐다. 미니 2집은 라인뮤직 '데일리 실시간 앨범 랭킹', '실시간 TOP 100 앨범 차트', '데일리 TOP 100 앨범 차트'에서 각각 2위를 차지했다. 일본 아이튠즈에서는 'BORN DIRE'가 'K-Pop 톱 송' 차트 1위, 미니 2집이 'K-Pop 앨범' 차트 2위에 올랐다. 'BORN DIRE' 뮤직비디오는 유튜브 조회수 1000만 회를 넘어섰다. 아이튠즈 '뮤직 비디오 트렌딩 월드와이드' 11위와 일본 차트 3위에도 진입했다.
알파드라이브원은 애플뮤직(Apple Music) 라디오에 출연해 새 음반을 소개했다. 또 SBS 파워FM '박소현의 러브게임', tvN '놀라운 토요일', 웹 예능 '동해물과 백두은혁', '트루만쇼' 등 여러 방송과 콘텐츠에 출연했다. 멤버 준서는 MBC '생방송 오늘 아침' 리포터로 참여했다.
패션 분야에서는 패션 매거진 '마리끌레르' 디지털 커버를 장식했고 멤버 상원은 엠넷플러스 'FANS' CHOICE FACE' 8월호 화보에 참여했다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
알파드라이브원의 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'(언브레이커블 : 소년비스트)는 25일 자 오리콘 데일리 앨범 랭킹 2위를 기록했다. 이는 올해 데뷔한 신인 그룹 가운데 가장 높은 순위다.
음원 차트에서도 성과를 냈다. 타이틀곡 'BORN DIRE'(본 다이어)는 라인뮤직 'K-POP Top 100' 차트 1위와 '뉴 송 실시간 Top 100' 2위에 올랐다. 미니 2집은 라인뮤직 '데일리 실시간 앨범 랭킹', '실시간 TOP 100 앨범 차트', '데일리 TOP 100 앨범 차트'에서 각각 2위를 차지했다. 일본 아이튠즈에서는 'BORN DIRE'가 'K-Pop 톱 송' 차트 1위, 미니 2집이 'K-Pop 앨범' 차트 2위에 올랐다. 'BORN DIRE' 뮤직비디오는 유튜브 조회수 1000만 회를 넘어섰다. 아이튠즈 '뮤직 비디오 트렌딩 월드와이드' 11위와 일본 차트 3위에도 진입했다.
알파드라이브원은 애플뮤직(Apple Music) 라디오에 출연해 새 음반을 소개했다. 또 SBS 파워FM '박소현의 러브게임', tvN '놀라운 토요일', 웹 예능 '동해물과 백두은혁', '트루만쇼' 등 여러 방송과 콘텐츠에 출연했다. 멤버 준서는 MBC '생방송 오늘 아침' 리포터로 참여했다.
패션 분야에서는 패션 매거진 '마리끌레르' 디지털 커버를 장식했고 멤버 상원은 엠넷플러스 'FANS' CHOICE FACE' 8월호 화보에 참여했다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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