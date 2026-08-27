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ALPHA DRIVE ONE Second Mini-Album “UNBREAKABLE : 少年BEAST” Media Showcase / WAKEONE

그룹 ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원, ALD1)이 일본 주요 차트에서 상위권에 올랐다.알파드라이브원의 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'(언브레이커블 : 소년비스트)는 25일 자 오리콘 데일리 앨범 랭킹 2위를 기록했다. 이는 올해 데뷔한 신인 그룹 가운데 가장 높은 순위다.음원 차트에서도 성과를 냈다. 타이틀곡 'BORN DIRE'(본 다이어)는 라인뮤직 'K-POP Top 100' 차트 1위와 '뉴 송 실시간 Top 100' 2위에 올랐다. 미니 2집은 라인뮤직 '데일리 실시간 앨범 랭킹', '실시간 TOP 100 앨범 차트', '데일리 TOP 100 앨범 차트'에서 각각 2위를 차지했다. 일본 아이튠즈에서는 'BORN DIRE'가 'K-Pop 톱 송' 차트 1위, 미니 2집이 'K-Pop 앨범' 차트 2위에 올랐다.'BORN DIRE' 뮤직비디오는 유튜브 조회수 1000만 회를 넘어섰다. 아이튠즈 '뮤직 비디오 트렌딩 월드와이드' 11위와 일본 차트 3위에도 진입했다.알파드라이브원은 애플뮤직(Apple Music) 라디오에 출연해 새 음반을 소개했다. 또 SBS 파워FM '박소현의 러브게임', tvN '놀라운 토요일', 웹 예능 '동해물과 백두은혁', '트루만쇼' 등 여러 방송과 콘텐츠에 출연했다. 멤버 준서는 MBC '생방송 오늘 아침' 리포터로 참여했다.패션 분야에서는 패션 매거진 '마리끌레르' 디지털 커버를 장식했고 멤버 상원은 엠넷플러스 'FANS' CHOICE FACE' 8월호 화보에 참여했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr