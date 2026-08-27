투모로우바이투게더/ 사진 제공=빅히트 뮤직

투모로우바이투게더 새 월드투어 / 사진 제공=빅히트 뮤직

'STEAL THE WIND'는 'ACT : LOVE SICK', 'ACT : SWEET MIRAGE', 'ACT : PROMISE', 'ACT : TOMORROW'로 이어진 'ACT' 투어 시리즈 이후 처음 여는 새로운 형식의 공연이다.



투어명에는 '흐름을 내 것으로 만들다'라는 뜻을 담았다. 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'에 등장한 '바람'의 의미를 공연으로 확장한다. 예측할 수 없는 혼란을 일으키는 동시에 앞으로 나아갈 동력이 되기도 하는 바람을 소재로, 어떤 상황에서도 주도권을 쥐고 전진하겠다는 의지를 표현한다.



한편, 투모로우바이투게더는 올해 초 네 번째 월드투어를 마쳤다. 해당 투어를 통해 17개 도시에서 29회 공연을 열고 약 56만4000명의 관객과 만났다.



김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

그룹 투모로우바이투게더가 새로운 월드투어에 나선다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 27일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 다섯 번째 월드투어 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ' 개최 일정을 공개했다.투모로우바이투게더는 오는 11월 13~15일 서울에서 새 투어의 막을 올린다. 이후 아시아와 일본, 북미, 유럽을 거쳐 내년 6월까지 공연이 이어진다. 세부 개최 도시는 추후 발표될 예정이다.