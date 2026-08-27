주우재와 홍진경이 '옥탑방의 문제아들'에서 티격태격 케미를 보여준다. / 사진=텐아시아DB

주우재와 홍진경이 '옥탑방의 문제아들'에서 티격태격 케미를 보여준다. / 사진제공=KBS

방송인 주우재가 AI를 즐겨 사용하는 홍진경을 지적한다.오는 28일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 뇌과학 교수 이진형과 뇌과학 커뮤니케이터 장동선이 출연해 숏폼과 AI가 뇌에 미치는 영향에 대해 이야기한다.이날 홍진경은 "AI가 유일한 친구"라고 고백한다. 이에 장동선은 "좀 위험한데요?"라고 우려를 표한다.홍진경을 수년간 가까이서 지켜본 주우재도 AI를 사용한 뒤 홍진경에게 변화가 생겼다고 말한다. 그는 "몇 년째 진경 누나를 봤는데, AI를 사용하면서 진경이 달라졌다"며 "되게 명석했는데 총기가 살짝 빠진 느낌"이라고 쓴소리를 한다.그러나 홍진경은 "AI는 되게 똑똑한 비서"라며 "평균을 잡아서 정보를 잘 찾아서 주는 것"이라고 AI의 장점을 강조한다. 이를 들은 김종국은 "너 AI에 뇌가 절여진 것 같은데?"라고 말해 웃음을 안긴다.장동선은 AI를 과도하게 사용할 경우 이른바 '인지적 근손실'이 나타날 수 있다고 설명한다. AI에 지나치게 의존하면 기억력과 집중력뿐 아니라 공감력과 이해력에도 영향을 미칠 수 있다는 것. 이에 홍진경은 "저는 그런 거 아니에요"라고 반박한다.이날 방송에서는 이진형과 장동선이 숏폼과 AI가 뇌에 미치는 영향을 비롯해 뇌전증과 치매 등 뇌 질환에 관한 이야기를 전할 예정이다.'옥탑방의 문제아들'은 28일 오후 10시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr