배우 이민정이 극 중 머리채를 잡히는 장면까지 소화하며 연기 투혼을 펼쳤다. / 사진='그래, 이혼하자' 캡처

'그래, 이혼하자'가 3회 연속 0%대 시청률을 기록했다. / 사진제공=캔버스엔

배우 이민정이 '그래, 이혼하자'로 6년 만에 안방극장에 복귀했지만, 2주 연속 0%대 시청률에 머물렀다. 1회 0.4%로 출발한 데 이어 2회 0.3%, 3회 0.2%를 기록하며 매회 하락세를 보이고 있다.지난 26일 방송된 KBS Drama·GTV '그래, 이혼하자'에서는 이혼을 앞둔 백미영(이민정 분)과 지원호(김지석 분)가 회사의 운명이 걸린 VVIP 패션쇼를 함께 준비하는 과정이 담겼다.이날 지앤화이트는 예비부부 사이에서 인기를 얻고 있는 브랜드 브루니앤코와 협업해 VVIP 패션쇼를 준비했다. 백미영에게 이혼 소장을 받은 지원호는 지난해 패션쇼에 불참했던 김유주를 피날레 모델로 세우겠다고 고집했다. 그는 백미영에게 "그게 싫으면 소장 보낸 거 취소하라"고 요구했지만 백미영의 뜻은 바뀌지 않았다. 이후 지원호는 백미영의 이혼 변호사 전치현(오연아 분)과 마주한 뒤 두 사람의 이혼이 현실이 됐다는 사실을 체감했다.캘빈(이현진 분)은 전 연인 백미영에게 다시 다가가기 시작했다. 지앤화이트를 찾은 그는 브루니가 패션쇼 장소로 캘빈호텔을 선택했다는 소식을 전하며 피날레 모델을 직접 섭외하겠다고 제안했다. 백미영은 지원호의 팔짱을 낀 채 두 사람의 관계에 문제가 없는 것처럼 행동했고 김유주를 피날레 모델로 정했다고 맞섰다.앞서 캘빈에게 "보고 싶었다"는 말을 들은 백미영은 패션쇼 장소가 캘빈호텔로 결정된 배경에 그의 의도가 있다고 판단했다. 백미영은 캘빈을 찾아가 "선을 넘는 순간 나도 가만있지 않을 것"이라고 경고했다. 지원호에게는 "캘빈한테 지기 싫다. 우리 관계랑은 별개로 지앤화이트는 제대로 증명하고 싶다"며 회사에 대한 책임감을 강조했다.두 사람 사이의 갈등은 지원호의 엄마 류미순(문희경 분)이 지앤화이트를 찾아오면서 다시 불거졌다. 류미순은 백미영에게 이혼 소장을 보낸 이유를 따져 물었다. 당시 백미영과 대화 중이던 전치현은 "소장 내용에 이의를 제기하실 거면 답변서를 작성해 보내라"고 대응했다. 이에 격분한 류미순이 전치현과 백미영의 머리채를 잡으면서 몸싸움으로 번졌다.이를 지켜본 지원호는 자신의 법률 대리인 배수지(안내상 분)를 찾아갔다. 그는 "직접 눈으로 보니까 한방에 정리가 됐다"며 "와이프가 원하는 대로 맞춰주고 깔끔하게 정리하겠다"고 이혼을 받아들이겠다는 뜻을 밝혔다.캘빈은 패션쇼를 앞두고 김유주의 정보를 따로 수집했다. 백미영이 부담스러워하는 상황에서도 주변을 맴돌며 도움을 주겠다고 했지만, 김유주가 현장에 도착하지 않았다는 보고를 받고도 대타 모델 섭외에는 나서지 않았다. 그는 비서에게 "일단 선 넘지 말고 기다려보자"고 지시했다.이후 백미영과 지원호는 김유주가 누군가의 습격을 받아 다치면서 무대에 설 수 없게 됐다는 소식을 들었다. 대체 모델도 구하지 못하자 백미영은 직접 피날레 무대에 오르기로 했다. 그는 지원호를 탈의실로 데려가 드레스를 자신의 몸에 맞게 수정해달라고 부탁했다.패션쇼 마지막 순서에는 웨딩드레스를 입은 백미영이 피날레 모델로 등장했다. 지원호의 도움으로 드레스를 완성한 백미영은 무대를 마쳤고, 두 사람은 회사에 닥친 위기를 넘겼다.'그래, 이혼하자'는 매주 수, 목요일 오후 11시 KBS Drama와 GTV에서 방송되며, 티빙과 웨이브를 통해서도 스트리밍된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr