유튜버 박위와 가수 겸 배우 송지은 부부가 유료 멤버십을 홍보하고 있다. / 사진=박위 유튜브 채널

사진=박위 유튜브 채널

KTX 낙상 사고 영상으로 비판을 받고 있는 유튜버 박위의 강연 금액이 알려진 가운데, 그의 채널 구독료 갑론을박 과거가 회자되고 있다.26일 한 온라인 커뮤니티에는 '박위 강연료 지급 현황'이라는 제목의 글이 올라왔다. 공개된 계약 자료에 따르면, 2023년 '금산군립도서관 청소년 대상 명사 특강'에서 박위는 500만 원의 비용을 받고 초청됐다. 논란 이후 취소된 강남문화재단의 '위라클 박위 토크콘서트' 계약 규모는 935만 원에 달했다.1000만 원이 넘어가는 강연도 있었던 것으로 알려졌다. 26일 한 매체는 "서울 동작구 행정재무위원회 회의록에 따르면, 동작문화재단 A 팀장은 2024년 12월 9일 동작구회의 행정재무위원회의 2025년도 예산안 심사에서 인플루언서 강사 초청비 1200만 원에 관한 질의를 받고 박위를 언급했다"면서 "2시간 강연에 1000만 원, 1500만 원 이상을 부르고 있다고 답했다"고 보도했다.이에 다수의 누리꾼은 "강연에서 어떤 이야기들을 하길래 이만큼의 돈을 받는 거냐", "유익성에 비해 강연료가 과하다", "유튜브 수익보다 강연이 메인이었나" 등의 반응을 보이고 있다. 반면 "100만 유튜버라는 영향력을 고려하면 과하지 않다"라는 의견도 적지 않다.부부는 지난 4월 유튜브 채널 유료 멤버십으로 논란의 중심에 섰던 바 있다. 당시 박위는 자신의 유튜브 채널 속 '위라클의 가족이 되어주세요!'라는 제목을 통해 채널의 유료 멤버십 오픈 소식을 알렸다.박위는 "구독자분들과 더 친밀해지는 시간을 갖기 위해, 조금 더 깊은 이야기를 나누고 싶어서 '한 번 시도해 봐도 괜찮겠다'라는 생각이 들었다"며 유료 멤버십 오픈을 결정하게 된 이유를 설명했다.박위와 그의 아내 송지은은 멤버십 회원 전용 콘텐츠에 대해 "기존 브이로그에서 미처 다 보여드리지 못했던 부부의 솔직한 모습을 담겠다"고 설명했다. 부부는 멤버십 전용 콘텐츠 가입 비용이 2990원인 것을 알리며 "유료 채널인 만큼 더 좋은 퀄리티의 영상을 보여드리겠다"고도 했다.그러나 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 일부는 "채널의 새로운 도전을 응원한다", "채널이 더 번창했으면 좋겠다" 등 옹호했다. 일각에서는 "2990원으로 우리가 더 알아야 할 게 뭐냐", "장애 인식 개선에 힘썼던 채널의 본질이 사라진 것 같다", "돈 벌려고 채널을 운영하는 거겠지만 이번 판단은 아쉽다" 등 비판의 목소리도 냈다.이후 박위는 입장을 밝혔다. 그는 답글을 통해 "우려의 마음을 담아 진심으로 전해주신 말씀에 감사드린다"면서 "새겨듣고, 채널 운영에 반영할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.부부가 멤버십 전용 콘텐츠 개설을 알린 후 '위라클'에 올라온 영상은 총 24개다. 그중 9개가 '회원 전용'으로, 멤버십에 가입한 시청자들만 영상을 볼 수 있도록 제한돼 있다.한편 현재 박위는 지난 21일 자신의 유튜브 채널을 통해 KTX 하차 도중 낙상 사고를 당한 CCTV 영상을 공개했다가 역풍을 맞고 있다. 박위는 "저를 도와주시기 위한 과정에서 발생한 실수를 제가 부정적으로만 생각했다"며 사과했으나, 비난 여론이 거세지면서 예정된 강연들이 잇따라 취소됐고 유튜브 구독자 수도 감소하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr