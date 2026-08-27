구교환이 죽을수록 강해지는 취업준비생으로 변신한다./ 사진제공=롯데엔터테인먼트

구교환이 죽을수록 강해지는 취업준비생으로 변신한다./ 사진제공=롯데엔터테인먼트

구교환이 죽을수록 강해지는 취업준비생으로 변신한다./ 사진제공=롯데엔터테인먼트

구교환이 죽을수록 강해지는 취업준비생으로 변신한다.영화 '부활남: 더 레드' 측은 구교환이 직접 작품과 캐릭터를 소개하는 'Coming Soon 영상'을 공개했다.'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환(구교환)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 사실을 알게 된 후 의문의 추격을 당하면서 벌어지는 이야기를 그린다.공개된 영상에는 평범한 취준생이었던 석환이 자신의 부활 능력을 깨닫고 점차 강해지는 과정과 이를 구현하기 위한 액션 촬영 현장이 담겼다.본격적인 액션 연기에 도전한 구교환은 촬영 전 체력 관리에 신경 썼다고 밝혔다. 그는 "아무래도 많이 구르고 많이 움직여야 되는 작업이기 때문에 지치지 않도록 체력을 많이 길러놨다"고 말했다.석환의 성장 단계에 따라 액션 방식에도 차이를 뒀다. 구교환은 "'석환'이 본인의 능력을 100% 쓰기 전에는 잘 맞자. 잘 죽자. 본인의 능력을 120% 활용할 때는 단순하게 펀치를 날리고 있지만, 이 펀치로 맞은 상대가 어디까지 날아가는 것인가? 프레임 안의 요소가 된다는 기분이 재밌었다"고 설명했다.석환을 둘러싼 인물들과의 관계도 공개됐다. 신승호는 석환을 추격하는 의문의 인물 블랙을 연기한다. 구교환은 신승호에 대해 "카메라 밖에서도 카메라 안에서도 항상 여유를 잃지 않는 태도를 보면서 많은 영향을 받았고 많이 배웠다"고 말했다.강기영은 석환의 유일한 절친 영하를 맡았다. 구교환은 영하를 "'석환'이를 살아있게 만들어주는 사람"이라고 표현했다.김시아는 석환의 지원군 예린으로 등장한다. 구교환은 김시아에 대해 "감정을 다루는 데 있어서 굉장히 배울 점이 많았다"고 이야기했다.'부활남: 더 레드'는 평범한 취준생이 72시간마다 되살아난다는 설정을 액션 장르와 결합했다. 특히 처음에는 '잘 맞고 잘 죽는' 데 집중했던 석환이 부활을 반복할수록 자신의 능력을 활용하며 강해지는 과정이 액션의 변화를 이끌 전망이다.'부활남: 더 레드'는 오는 9월 30일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr