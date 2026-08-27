26일 '나는 SOLO'가 방송됐다. / 사진=SBS Plus·ENA

26일 '나는 SOLO'가 방송됐다. / 사진=SBS Plus·ENA

26일 '나는 SOLO'가 방송됐다. / 사진=SBS Plus·ENA

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26일 '나는 SOLO'가 방송됐다. / 사진=SBS Plus·ENA

'나는 SOLO' 33기 현숙이 5급 공무원 광수에게 호감을 보였다.지난 26일 방송된 SBS Plus와 ENA '나는 SOLO'에서는 첫 데이트에 나선 33기 모태솔로들의 모습이 그려졌다.이날 광수와 현숙은 1대1 데이트를 통해 서로를 알아갔다. 현숙은 행정고시에 합격해 5급 공무원으로 근무 중인 광수에게 "저도 공부를 해봐서 얼마나 인내를 필요로 하는지 안다"며 존중을 표했다.두 사람은 단둘이 있게 되자 다소 어색한 분위기를 보였다. 광수는 식당에서 현숙에게 음식을 덜어주는가 하면 "살찌신 것 같진 않은데요?"라고 말하며 분위기를 풀었다. 현숙은 자신의 직업 특성상 해외 파견 가능성이 있다며 광수에게 "장거리 부부 생활에 대해 어떻게 생각하느냐"고 물었다. 광수는 "그 자체로 현숙 님의 커리어니까 당연히 존중해야 한다"고 답했다.데이트를 마친 현숙은 "진국이신 것 같다. 나한테 상처를 절대 줄 것 같지는 않다"며 호감을 나타냈다. 반면 광수는 "괜찮았다"면서도 "다른 분들도 알아보고 싶다"고 말했다.데이트에 나가지 못한 영수, 상철, 영철은 숙소에 남아 '고독정식'을 먹었다. 상철과 영철이 아쉬움을 감추지 못한 가운데 영수는 짜장면에 소금과 후추까지 뿌려 먹었다. 남은 탕수육 역시 "다음 날 먹겠다"며 냉동실에 보관했다.영호, 영자, 순자는 2대1 데이트에 나섰다. 영호는 식사 내내 순자를 먼저 챙겼고, 순자는 이를 알아챘다. 순자는 "공평한 느낌이 아니라 '나는 순자 님이야!'라고 티 내는 것처럼 느껴졌다"고 말했다.영호 역시 의도적인 행동이었다고 인정했다. 그는 "앞서 순자 님이 '모든 사람에게 친절하면서 나에게 조금 더 친절한 사람이 좋다'고 말씀하셔서 조금씩 그렇게 했다"고 설명했다.세 사람 사이에서는 '러버덕'을 두고 희비가 엇갈렸다. 식당 사장에게 오리 모양 장식품을 선물받은 영호는 자신과 순자의 것은 노란색, 영자의 것은 분홍색으로 골랐다. 영자가 노란색을 원하자 순자가 자신의 것을 양보했지만, 영호는 다시 분홍색으로 바꿔 순자와 같은 색을 맞췄다.이를 본 영자는 "그게 카운터 펀치였다. 진짜 확고하시구나 싶었다"며 영호를 향한 마음을 접었다. 반면 순자는 "영호 님이 먼저 적극적으로 표현해주셔서 저도 용기가 생겼다"며 호감을 보였다. 영호 역시 순자에 대해 "이분 귀여우신데? 알아봐야겠다는 생각을 했다"고 밝혔다.데이트를 마치고 숙소로 돌아온 뒤에는 또 다른 변화가 생겼다. 현숙은 영호가 자신의 옆에 가까이 앉자 설레는 모습을 보였다. 그는 "남자랑 이런 접촉을 한 적이 없으니까 가장 '심쿵'했던 것 같다"며 영호에게 새롭게 관심이 생겼다고 밝혔다.광수 역시 정숙과 한 이불을 덮게 되자 "느낌이 좀 이상해서 살짝 설렜다"고 말했다. 이어 "정숙 님이 외모도 제 스타일인 것 같다. 현재 1순위는 현숙 님이고, 2순위는 정숙 님이지만 1위부터 4위까지 격차가 크지는 않다"고 했다.3일 차 아침에는 모솔남들의 움직임이 이어졌다. 영수는 정숙에게 산책을 제안했지만 정숙은 잠옷을 입고 있다며 나중에 하자고 답했다. 영수는 이를 사실상 거절로 받아들이며 "정숙 님이 정말 저랑 대화하고 싶었으면 옷을 갈아입고 나왔을 것"이라고 아쉬워했다.영식은 영자를 찾아가 "첫인상 때부터 영자 님을 선택했고 아직까지 1순위인 것 같다"며 마음을 전했다. 그러나 영자는 "전 영식 님에게 그 정도의 마음을 드릴 수 없을 것 같아서 부담감이 확 왔다"고 털어놨다.영수는 순자에게 새로운 관심을 보였다. 그는 순자에게 9세의 나이 차이에 대해 물었고, 순자는 "여기는 특수한 공간이니까 경계를 갖고 있지 않으려고 한다"고 답했다. 영수는 이후 "호감도가 확 상승했다"고 말했다.광수의 1순위에도 변화가 생겼다. 정숙과 대화를 나눈 광수는 "생각보다 잘 됐다"고 말한 뒤 "현숙 님보다 조금 더 커진 것 같다"며 정숙을 새로운 1순위로 꼽았다. 다만 정숙이 연하에 방어적인 모습을 보인 만큼 "불안정한 1순위"라고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr