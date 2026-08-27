배우 이상엽이 아내와 함께 포즈를 취하고 있다. / 사진=주은빈 씨 SNS

배우 이상엽이 결혼 후 아내와 알콩달콩한 신혼 생활을 공유했다.아내 주은빈 씨는 지난 26일 자신의 인스타그램에 "오늘도 우리는 둘이 논다🤪"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 주은빈 씨가 이상엽과 함께 고급 레스토랑에 들러 다양한 음식을 먹으며 데이트를 즐긴 모습. 특히 두 사람은 인생네컷을 통해 귀여운 부부 면모를 보여 보는 이들의 미소를 자아냈다.이상엽은 2024년 3월 주은빈 씨와 결혼했다. 주은빈 씨는 금융계에 종사하고 있는 것으로 알려졌다.한편 이상엽은 1983년생으로 올해 44세다. 2007년 드라마 '행복한 여자'로 데뷔해 올해 19주년을 맞았다. 영화 '핑크박스' 공개를 앞두고 있으며, 최근까지 ENA 드라마 '그대에게 드림'에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr