서인영이 마지막으로 남은 명품 가방 2개를 처분한 뒤 판매금 일부를 가족과 제작진을 위해 사용했다./사진=서인영 유튜브 캡처

서인영이 마지막으로 남은 명품 가방 2개를 처분한 뒤 판매금 일부를 가족과 제작진을 위해 사용했다./사진=서인영 유튜브 캡처

서인영이 마지막으로 남은 명품 가방 2개를 처분한 뒤 판매금 일부를 가족과 제작진을 위해 사용했다./사진=서인영 유튜브 캡처

서인영이 마지막으로 남은 명품 가방 2개를 처분한 뒤 판매금 일부를 가족과 제작진을 위해 사용했다.26일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '지방흡입으로 탕진한 서인영이 2개 남은 명품백 팔고 받은 금액은?'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 서인영은 급전이 필요할 때마다 하나씩 처분해 단 2개만 남은 명품 가방을 모두 판매하기로 했다.예상보다 낮은 감정가가 나오자 서인영은 적극적으로 흥정에 나섰다. 그는 "높여달라", "여자친구 선물로 줘"라고 말했고, 중고 숍에서 진행하는 라이브 방송에도 직접 참여했다. 그 결과 두 가방을 총 445만 원에 처분했다.판매금을 손에 쥔 서인영은 자신을 위한 소비보다 가족에게 필요한 물건을 먼저 챙겼다. 집에 슬리퍼가 없다는 사실을 떠올린 그는 부모님과 자신, 동생이 사용할 제품을 구매했다.아버지를 위한 선물도 골랐다. 서인영은 "아빠가 실제 강아지는 안 좋아하고 모형 강아지를 좋아해"라며 강아지 모형을 살펴봤다. 이어 "우리 아빠는 세트를 좋아해"라며 10만 원이 넘는 제품을 구매했다.아버지와 닮은 소비 성향도 언급했다. 서인영은 "근데 맨날 아빠가 이런대. '인영이는 누굴 닮아서 저렇게 써대는지 모르겠다.' 그래서 엄마가 혼잣말로 이랬대. '당신 닮았지, 누구 닮았어'"라고 이야기했다.이어 오랫동안 미뤘던 이불을 구매하기 위해 매장을 찾았다. 이불집 사장은 서인영에게 할인을 해주며 "얼마나 힘드니. 네가 잘됐으면 좋겠다. 유튜브 열심히 봐줄게"라고 응원했다. 가게를 나온 서인영은 "눈물 날 뻔했어"라며 울컥한 모습을 보였다.어머니와 동생도 잊지 않았다. 서인영은 "우리 엄마 잠옷을 너무 안 사고 속옷도 막 보풀 일어난 거 입는다"며 어머니의 잠옷을 골랐다. 이어 "해영이도 안 사주면 삐져"라며 동생의 몫까지 챙겼다. 주걱 등 생활용품도 함께 구매했다.쇼핑을 마친 뒤 확인한 잔액은 약 380만 원이었다. 이때 서인영은 남은 돈 가운데 100만 원을 따로 떼어 제작진에게 건넸다. 함께 고생한 스태프들의 회식비로 사용해달라는 의미였다.자신이 아끼던 명품 가방을 처분한 돈이었지만 서인영은 가족과 주변 사람을 위해 사용한 데 만족감을 나타냈다. 그는 "오늘 내가 부여잡고 있던 두 백을 팔았잖아. 그래서 마음이 좀 안 좋았는데, 쓸모 있는 걸 사니까 이게 더 값지다는 생각이 들어"라고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr