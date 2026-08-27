사진 = MBN ‘특종세상’
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전 농구선수 한기범이 성인이 된 두 아들이 자폐 경계선에 있다고 밝혔고, 아내는 눈물을 보였다.

26일 MBN ‘특종세상’ 공식 채널에는 한기범 가족의 이야기가 담긴 예고 영상이 공개됐다.

영상 속 한기범 가족은 식탁에 둘러앉아 두 아들의 결혼과 독립에 대해 이야기를 나눴다.

첫째 아들은 “사람을 챙기기 싫어서 결혼 생각이 없다”고 했고, 둘째 아들은 “난 벗어날 거야. 음료수를 마음대로 마시고 싶어서 독립하고 싶다”고 말했다.
사진 = MBN ‘특종세상’
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이어 아내는 “부끄러워하지 마. 엄마가 알려주는 대로만 해”라며 아들의 손을 꼭 잡고 계란 프라이를 하는 법을 가르쳤다. 둘째 아들이 혼자 생활할 수 있도록 주방에서 인덕션을 켜는 방법부터 계란 프라이를 만드는 과정까지 하나씩 알려준 것. 한기범은 뒤에서 아들을 지켜봤다.

가족 이야기를 이어가던 한기범은 “두 아들이 자폐 경계선에 있다”며 “어릴 때 식당에 가도 제자리에 앉지 못했다”고 밝혔다.

아내 역시 어린 시절을 떠올렸다. 그는 “얇은 동화책을 다 세웠다”며 아들의 반복적인 행동을 기억했고, 자폐 아이에 대한 영화를 봤다면서 “우리 아이들과 똑같은 행동을 하더라”고 말했다. 이어 “이렇게 이야기하다 보니까 옛날이 떠오른다. 힘들었던 때가 막 스쳐 지나간다”며 아내는 눈물을 흘렸다.

두 아들의 독립을 준비하는 과정에서 뒤늦게 가족사를 공개한 한기범과 아내의 이야기는 오는 27일 방송에서 이어진다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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