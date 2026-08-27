이미지 크게보기 사진 = MBN ‘특종세상’

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전 농구선수 한기범이 성인이 된 두 아들이 자폐 경계선에 있다고 밝혔고, 아내는 눈물을 보였다.26일 MBN ‘특종세상’ 공식 채널에는 한기범 가족의 이야기가 담긴 예고 영상이 공개됐다.영상 속 한기범 가족은 식탁에 둘러앉아 두 아들의 결혼과 독립에 대해 이야기를 나눴다.첫째 아들은 “사람을 챙기기 싫어서 결혼 생각이 없다”고 했고, 둘째 아들은 “난 벗어날 거야. 음료수를 마음대로 마시고 싶어서 독립하고 싶다”고 말했다.이어 아내는 “부끄러워하지 마. 엄마가 알려주는 대로만 해”라며 아들의 손을 꼭 잡고 계란 프라이를 하는 법을 가르쳤다. 둘째 아들이 혼자 생활할 수 있도록 주방에서 인덕션을 켜는 방법부터 계란 프라이를 만드는 과정까지 하나씩 알려준 것. 한기범은 뒤에서 아들을 지켜봤다.가족 이야기를 이어가던 한기범은 “두 아들이 자폐 경계선에 있다”며 “어릴 때 식당에 가도 제자리에 앉지 못했다”고 밝혔다.아내 역시 어린 시절을 떠올렸다. 그는 “얇은 동화책을 다 세웠다”며 아들의 반복적인 행동을 기억했고, 자폐 아이에 대한 영화를 봤다면서 “우리 아이들과 똑같은 행동을 하더라”고 말했다. 이어 “이렇게 이야기하다 보니까 옛날이 떠오른다. 힘들었던 때가 막 스쳐 지나간다”며 아내는 눈물을 흘렸다.두 아들의 독립을 준비하는 과정에서 뒤늦게 가족사를 공개한 한기범과 아내의 이야기는 오는 27일 방송에서 이어진다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr